Koniec znanej galerii handlowej po 25 latach. W Warszawie ma zniknąć duży obiekt.
Obiekt, który funkcjonuje w stolicy od 25 lat, ma zostać zastąpiony osiedlem mieszkaniowym. Inwestor planuje budowę tysięcy lokali, jednak lokalni radni podjęli działania mające na celu zablokowanie tej inwestycji.
Zgodnie z informacjami Business Insider, firma Unibail-Rodamco-Westfield złożyła wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w miejscu Galerii Bemowo. Plan zakłada całkowitą likwidację centrum handlowego i postawienie na jego terenie budynków wielorodzinnych.
Radni Bemowa jednogłośnie przeciw
Plany dewelopera spotkały się ze zdecydowanym oporem radnych dzielnicy Bemowo. Podczas sesji przyjęli oni jednogłośne stanowisko negatywne wobec zamierzeń inwestora. Radni argumentują, że pojawienie się w tym miejscu nowej zabudowy spowoduje paraliż komunikacyjny i nadmierne obciążenie lokalnej infrastruktury.
Tysiące mieszkańców zamiast sklepów
Szczegóły planowanej inwestycji wzbudzają niepokój samorządowców. Analiza dokumentacji wskazuje na następujące aspekty:
- Liczba mieszkań: Inwestor zamierza wybudować około 1,5 tysiąca nowych lokali.
- Prognozowana populacja: Według radnych na terenach obecnego centrum handlowego mogłoby zamieszkać od 3 do 5 tysięcy osób.
- Braki infrastrukturalne: W stanowisku radnych podkreślono, że w okolicy brakuje miejsc w szkołach i przedszkolach, które mogłyby przyjąć tak dużą liczbę nowych mieszkańców.
Wykorzystanie specustawy „lex deweloper”
Inwestor planuje realizację projektu w trybie specustawy mieszkaniowej. Narzędzie to pozwala na realizację budownictwa wielorodzinnego nawet w sytuacjach, gdy nie jest ono zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Radni dzielnicy wskazują, że taka forma procedowania pomija długofalowe plany rozwoju tej części Warszawy.
Ostateczna decyzja w rękach Rady Warszawy
Mimo sprzeciwu radnych dzielnicy, ich stanowisko nie jest wiążące. Stanowi ono jednak istotny sygnał dla Rady Warszawy, która podejmie ostateczną decyzję w formie uchwały. Radni Bemowa apelują do władz miasta o odrzucenie wniosku inwestora i zachowanie obecnego charakteru terenu lub dostosowanie go do realnych możliwości infrastrukturalnych dzielnicy.
Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu Business Insider Polska dotyczącego planów wyburzenia Galerii Bemowo (06.05.2026).
