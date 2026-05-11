Konkurs od MSZ dla obywateli. Liczy się kreatywność
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało zmiany w systemie „Odyseusz”, który ma pomagać Polakom podczas zagranicznych podróży. W ramach odświeżenia programu ogłoszono konkurs na nowe logo, w którym może wziąć udział każdy, a forma nagrody już teraz przyciąga uwagę.
MSZ ogłasza konkurs na nowe logo. Zmiany w systemie dla podróżnych
System „Odyseusz” ma się zmienić
„Odyseusz” to narzędzie, które pozwala rejestrować zagraniczne podróże i ułatwia kontakt z polskimi służbami w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe czy konflikty.
Program działa od ponad dekady, jednak – jak wskazuje MSZ – nadal korzysta z niego niewielka część podróżnych.
Nowe funkcje dla użytkowników
Resort zapowiada modernizację systemu, która ma zwiększyć jego użyteczność. Wśród planowanych zmian znajdują się:
– integracja z aplikacją mObywatel
– łatwiejszy dostęp do informacji o krajach
– powiadomienia push na telefonach i komputerach
– większe wykorzystanie komunikatorów
Celem zmian jest uproszczenie korzystania z systemu i zwiększenie jego popularności.
Konkurs na nowe logo. Każdy może wziąć udział
Elementem promocji „Odyseusza” ma być konkurs na nowe logo programu.
Wziąć udział może każda osoba fizyczna, a uczestnicy mogą zgłosić maksymalnie dwa projekty.
Do pracy należy dołączyć krótki opis koncepcji, obejmujący m.in. kolorystykę i budowę znaku graficznego.
Nagroda budzi zaskoczenie
Na zgłoszenia uczestnicy mają czas do końca maja.
Zwycięzca konkursu otrzyma:
– zaproszenie do siedziby MSZ
– „symboliczne wyróżnienie”
Forma nagrody zwróciła uwagę, ponieważ nie przewidziano gratyfikacji finansowej.
MSZ chce zwiększyć zainteresowanie systemem
Resort liczy, że modernizacja oraz działania promocyjne zachęcą więcej osób do rejestrowania swoich podróży.
W promocję programu mają włączyć się także biura podróży oraz firmy ubezpieczeniowe.
Co to oznacza dla Ciebie?
– możesz wziąć udział w konkursie na logo
– system „Odyseusz” będzie bardziej nowoczesny
– łatwiej sprawdzisz informacje o kraju podróży
– szybciej otrzymasz powiadomienia w sytuacjach kryzysowych
– warto rozważyć rejestrację wyjazdu dla większego bezpieczeństwa
