Konkurs od MSZ dla obywateli. Liczy się kreatywność

11 maja 2026 21:52 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało zmiany w systemie „Odyseusz”, który ma pomagać Polakom podczas zagranicznych podróży. W ramach odświeżenia programu ogłoszono konkurs na nowe logo, w którym może wziąć udział każdy, a forma nagrody już teraz przyciąga uwagę.

MSZ ogłasza konkurs na nowe logo. Zmiany w systemie dla podróżnych

System „Odyseusz” ma się zmienić

„Odyseusz” to narzędzie, które pozwala rejestrować zagraniczne podróże i ułatwia kontakt z polskimi służbami w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe czy konflikty.

Program działa od ponad dekady, jednak – jak wskazuje MSZ – nadal korzysta z niego niewielka część podróżnych.

Nowe funkcje dla użytkowników

Resort zapowiada modernizację systemu, która ma zwiększyć jego użyteczność. Wśród planowanych zmian znajdują się:

– integracja z aplikacją mObywatel
– łatwiejszy dostęp do informacji o krajach
– powiadomienia push na telefonach i komputerach
– większe wykorzystanie komunikatorów

Celem zmian jest uproszczenie korzystania z systemu i zwiększenie jego popularności.

Konkurs na nowe logo. Każdy może wziąć udział

Elementem promocji „Odyseusza” ma być konkurs na nowe logo programu.

Wziąć udział może każda osoba fizyczna, a uczestnicy mogą zgłosić maksymalnie dwa projekty.

Do pracy należy dołączyć krótki opis koncepcji, obejmujący m.in. kolorystykę i budowę znaku graficznego.

Nagroda budzi zaskoczenie

Na zgłoszenia uczestnicy mają czas do końca maja.

Zwycięzca konkursu otrzyma:

– zaproszenie do siedziby MSZ
– „symboliczne wyróżnienie”

Forma nagrody zwróciła uwagę, ponieważ nie przewidziano gratyfikacji finansowej.

MSZ chce zwiększyć zainteresowanie systemem

Resort liczy, że modernizacja oraz działania promocyjne zachęcą więcej osób do rejestrowania swoich podróży.

W promocję programu mają włączyć się także biura podróży oraz firmy ubezpieczeniowe.

Co to oznacza dla Ciebie?

– możesz wziąć udział w konkursie na logo
– system „Odyseusz” będzie bardziej nowoczesny
– łatwiej sprawdzisz informacje o kraju podróży
– szybciej otrzymasz powiadomienia w sytuacjach kryzysowych
– warto rozważyć rejestrację wyjazdu dla większego bezpieczeństwa

