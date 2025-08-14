Konta bankowe Polaków zagrożone? Urząd skarbowy może wyczyścić je w sekundę!
Polacy coraz częściej budzą się z przykrym zaskoczeniem – po zalogowaniu na konto bankowe odkrywają, że pieniądze zniknęły. Urząd skarbowy może je zająć bez wcześniejszego uprzedzenia, jeśli uzna, że dług jest bezsporny, a decyzja wymaga natychmiastowej egzekucji.
Masz to na koncie? Fiskus weźmie ci pieniądze bez ostrzeżenia
Polacy coraz częściej dowiadują się o tym w najgorszy możliwy sposób – gdy logują się na konto, a środki… znikają. Urząd skarbowy ma prawo zająć pieniądze z rachunku bankowego bez wcześniejszego uprzedzenia właściciela. Wystarczy, że uzna, iż dług jest bezsporny, a decyzja jest natychmiast wykonalna.
Jak działa zajęcie konta przez fiskusa
Mechanizm jest prosty i działa błyskawicznie. Urząd skarbowy wysyła do banku elektroniczne zawiadomienie o blokadzie środków w ramach tzw. systemu OGNIVO. Bank wstrzymuje wypłatę lub przelew pieniędzy, a właściciel dowiaduje się o wszystkim dopiero po fakcie. W wielu przypadkach jest to zaskoczenie, bo pismo z urzędu przychodzi dopiero po kilku dniach.
Jakie kwoty mogą zostać zabrane
Teoretycznie urząd może zająć całą sumę dostępną na rachunku, ale przepisy przewidują kwotę wolną od zajęcia – obecnie to trzykrotność pensji minimalnej w skali miesiąca. Problem w tym, że dotyczy to tylko rachunków osobistych. W przypadku kont firmowych limitu nie ma – fiskus może wyczyścić je do zera.
Za co można stracić pieniądze
Lista powodów jest długa. Najczęściej chodzi o zaległe podatki PIT, VAT czy akcyzę. Urzędnicy blokują też konta za niezapłacone mandaty, opłaty sądowe czy składki ZUS. Co ważne, nawet niewielka zaległość może uruchomić procedurę, jeśli wcześniej wysłano upomnienie i minął termin zapłaty.
Czy można się bronić
Eksperci radzą, aby regularnie sprawdzać swoje zobowiązania wobec urzędów. W przypadku niesłusznego zajęcia konta można złożyć skargę na czynności egzekucyjne lub wniosek o umorzenie. Problem w tym, że nawet jeśli urząd uzna rację podatnika, pieniądze wracają po kilku dniach lub tygodniach – a to może oznaczać poważne problemy z płynnością finansową.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.