Konto partii Donalda Tuska świeci pustkami. Gigantyczny spadek wpłat na Koalicję Obywatelską
Rejestry finansowe największych partii politycznych w Polsce pokazują zaskakujący obraz. Rok 2025 okazał się czasem finansowej posuchy dla partyjnych skarbników, zwłaszcza po stronie rządzącej koalicji. Analiza danych ujawnia, że strumień pieniędzy od sympatyków niemal całkowicie wysechł, a liczba przelewów na konto Koalicji Obywatelskiej spadła do zaledwie dziesięciu w skali całego roku.
Od ponad trzech lat ugrupowania polityczne mają prawny obowiązek prowadzenia jawnych rejestrów wpłat. To narzędzie, które pozwala obywatelom śledzić, kto i jakimi kwotami wspiera partyjną działalność. W wykazach tych widnieją dane darczyńców, w tym imiona, nazwiska oraz miejsca zamieszkania. Choć przepisy nakazują ujawnianie jedynie wpłat przekraczających 10 tysięcy złotych, niektóre formacje, w tym Koalicja Obywatelska, decydują się na publikowanie wszystkich otrzymanych darowizn.
Zapaść w finansach KO. Tylko 10 przelewów
Dane za 2025 rok są dla partii Donalda Tuska bezlitosne. Przez pełne 12 miesięcy na konto ugrupowania wpłynęło zaledwie 10 darowizn. Łączna suma zgromadzonych w ten sposób środków nie przekroczyła nawet 90 tysięcy złotych, a najwyższy pojedynczy przelew opiewał na kwotę 25 tysięcy złotych.
Dla porównania, lata poprzednie wyglądały zupełnie inaczej. W wyborczym roku 2024 odnotowano aż 1051 wpłat, a w 2023 roku było ich 651. Wtedy też na konta trafiały znacznie pokaźniejsze sumy. Znani biznesmeni oraz członkowie rodzin polityków nie szczędzili grosza, wpłacając jednorazowo nawet ponad 50 tysięcy złotych. Taka hojność była widoczna chociażby przed wyborami parlamentarnymi, gdy wsparcie płynęło szerokim strumieniem od najbogatszych Polaków.
Prawo i Sprawiedliwość też liczy straty
Sytuacja w obozie opozycji wygląda nieco lepiej statystycznie, ale trend spadkowy jest również wyraźny. Prawo i Sprawiedliwość w 2025 roku zaksięgowało 209 wpłat. Choć to wynik znacznie lepszy niż u konkurencji, wciąż stanowi ułamek tego, co działo się rok wcześniej. W 2024 roku PiS odnotowało ponad 1400 przelewów, a w 2023 roku ponad 700.
Skarbnicy partyjni tłumaczą ten stan rzeczy specyfiką kalendarza wyborczego. Rok 2024 obfitował w kampanie – samorządową oraz do Parlamentu Europejskiego. Wtedy też sami politycy chętnie otwierali portfele. Znane są przypadki, gdy kandydaci na europosłów wpłacali na fundusz partyjny kwoty rzędu 80 lub 100 tysięcy złotych, co finalnie przekładało się na zdobycie intratnego mandatu w Brukseli.
Gdzie podziały się pieniądze?
Eksperci wskazują, że pieniądze nie zniknęły z polityki, ale zmieniły adresata. Rok 2025 stał pod znakiem prekampanii i kampanii prezydenckiej. Zarówno zwolennicy rządu, jak i opozycji, zamiast zasilać ogólne konta partyjne, kierowali swoje środki bezpośrednio na komitety wyborcze konkretnych kandydatów.
To właśnie tam popłynęły miliony złotych. Mechanizm ten potwierdzają liczby zebrane przez komitety Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zgromadził na swoim koncie wyborczym ponad 7,4 miliona złotych z zarejestrowanych wpłat. Z kolei kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość zebrał w tym samym czasie blisko 5,2 miliona złotych. Darczyńcy woleli więc zainwestować w konkretną twarz wyścigu o Pałac Prezydencki niż w bieżącą działalność struktur partyjnych.
Co to oznacza dla Ciebie? [PORADNIK]
Jawność finansowania polityki to jeden z filarów demokracji. Warto wiedzieć, jak te mechanizmy wpływają na życie publiczne.
1. Masz prawo wiedzieć, kto płaci Rejestry wpłat są jawne i dostępne w internecie. Każdy obywatel może sprawdzić, czy lokalny biznesmen lub sąsiad nie finansuje partii rządzącej lub opozycji. To narzędzie kontroli społecznej, które pozwala wyłapywać potencjalne konflikty interesów.
2. Twoje pieniądze też tam są Pamiętaj, że darowizny od osób prywatnych to tylko część budżetu partii. Większość środków pochodzi z subwencji budżetowych, czyli z Twoich podatków. Spadek wpłat dobrowolnych oznacza, że partie są jeszcze bardziej uzależnione od pieniędzy publicznych.
3. Możesz wspierać legalnie Jeśli chcesz wesprzeć polityka, musisz to robić zgodnie z prawem – przelewem bankowym, a nie gotówką. Przepisy są restrykcyjne, by zapobiegać praniu brudnych pieniędzy. Wpłata musi pochodzić z Twojego osobistego konta, a dane muszą być zgodne z rejestrem wyborców.
4. Uważaj na zbiórki w sieci W gorących okresach politycznych w internecie pojawia się wiele fałszywych zbiórek „na walkę z systemem” czy „wsparcie kandydata”. Zawsze weryfikuj numer konta na oficjalnej stronie komitetu wyborczego. Wpłacanie pieniędzy na prywatne zrzutki rzadko kiedy realnie trafia do polityków, a często zasila kieszeń oszustów.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.