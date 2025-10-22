Kontrola skarbowa bez odsetek? Nowe przepisy mogą uratować wielu przedsiębiorców.
Kontrola skarbowa dłuższa niż sześć miesięcy bez odsetek? Nowe przepisy nie zawsze będą korzystne. Nowe regulacje mają uchronić przedsiębiorców przed finansowymi skutkami długotrwałych kontroli skarbowych.
Jeśli postępowanie potrwa dłużej niż pół roku, podatnik nie zapłaci odsetek za zwłokę w przypadku zaległości ujawnionych przez urząd. To ważna zmiana, bo do tej pory długie kontrole mogły generować wysokie koszty, niezależnie od winy przedsiębiorcy.
Nie każdy jednak skorzysta z tej ulgi. Fiskus zachowa prawo do naliczenia odsetek w sytuacji, gdy opóźnienia wynikają z działań samego podatnika lub jego pełnomocnika. Zwolnienie nie obejmie też okresów, w których kontrola została zawieszona z przyczyn proceduralnych.
Nowe przepisy mają zachęcić urzędy do sprawniejszego prowadzenia postępowań i ograniczyć liczbę sytuacji, w których kontrola trwa wiele miesięcy bez wyraźnego powodu. Dla przedsiębiorców to sygnał, że państwo zaczyna dostrzegać, jak długie procedury wpływają na płynność finansową i stabilność firm.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.