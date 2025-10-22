Kontrola skarbowa bez odsetek? Nowe przepisy mogą uratować wielu przedsiębiorców.

22 października 2025 09:58 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Kontrola skarbowa dłuższa niż sześć miesięcy bez odsetek? Nowe przepisy nie zawsze będą korzystne. Nowe regulacje mają uchronić przedsiębiorców przed finansowymi skutkami długotrwałych kontroli skarbowych.

Fot. Warszawa w Pigułce

Jeśli postępowanie potrwa dłużej niż pół roku, podatnik nie zapłaci odsetek za zwłokę w przypadku zaległości ujawnionych przez urząd. To ważna zmiana, bo do tej pory długie kontrole mogły generować wysokie koszty, niezależnie od winy przedsiębiorcy.

Nie każdy jednak skorzysta z tej ulgi. Fiskus zachowa prawo do naliczenia odsetek w sytuacji, gdy opóźnienia wynikają z działań samego podatnika lub jego pełnomocnika. Zwolnienie nie obejmie też okresów, w których kontrola została zawieszona z przyczyn proceduralnych.

Nowe przepisy mają zachęcić urzędy do sprawniejszego prowadzenia postępowań i ograniczyć liczbę sytuacji, w których kontrola trwa wiele miesięcy bez wyraźnego powodu. Dla przedsiębiorców to sygnał, że państwo zaczyna dostrzegać, jak długie procedury wpływają na płynność finansową i stabilność firm.

 

 

 

 

 

Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl