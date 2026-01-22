Kontrole abonamentu RTV w 2026 roku. Wyjaśniamy, kto musi wpuścić kontrolera
Temat opłat za radio i telewizor co roku budzi emocje, ale w 2026 roku kontrole stały się bardziej precyzyjne. Wiele osób zastanawia się, czy ma obowiązek otworzyć drzwi pracownikowi Poczty Polskiej i co grozi za posiadanie niezarejestrowanego odbiornika.
Kto przeprowadza kontrolę i jakie ma uprawnienia?
Kontrole wykonują uprawnieni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Muszą oni posiadać legitymację służbową oraz upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych. Ważnym aspektem prawnym jest fakt, że kontroler nie ma statusu funkcjonariusza publicznego – oznacza to, że obywatel nie ma ustawowego obowiązku wpuszczenia go do prywatnego mieszkania.
Kary za brak rejestracji odbiornika
Jeśli jednak kontrola dojdzie do skutku i zostanie stwierdzone posiadanie niezarejestrowanego telewizora lub radia, nakładana jest kara finansowa. Wynosi ona 30-krotność miesięcznej stawki abonamentowej.
|Rodzaj sprzętu
|Miesięczna opłata w 2026 r.
|Wysokość kary za brak rejestracji
|Odbiornik radiowy
|8,70 zł
|261 zł
|Odbiornik telewizyjny / radiowo-telewizyjny
|27,30 zł
|819 zł
Kto jest ustawowo zwolniony z opłat?
Istnieje grupa osób, która mimo posiadania telewizora, nie musi płacić abonamentu RTV. Zwolnienie nie przysługuje jednak automatycznie – należy je zgłosić w placówce pocztowej. Do grupy tej należą:
-
Osoby, które ukończyły 75 rok życia.
-
Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej.
-
Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.
-
Osoby po 60 roku życia, których emerytura nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli posiadasz sprawny odbiornik, Twoim obowiązkiem jest jego rejestracja w ciągu 14 dni od zakupu. Jeśli korzystasz wyłącznie z platform streamingowych na komputerze lub tablecie (które nie są odbiornikami radiowo-telewizyjnymi w myśl ustawy), opłata Cię nie dotyczy. Warto jednak trzymać dokumentację zakupu sprzętu, aby uniknąć wątpliwości podczas ewentualnej wizyty kontrolnej.
