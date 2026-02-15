Kontrole i pomiary w lokalach. Sprawdź, jakie obowiązki spoczywają na właścicielach
Sezon grzewczy 2025/2026 przynosi rewolucję w blokach i kamienicach w całej Polsce. Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe rozpoczęły masowe kontrole temperatur w lokalach, a nowe przepisy dają im do tego potężne narzędzie. Zarządca ma prawo zapukać do Twoich drzwi i sprawdzić, czy nie wychładzasz mieszkania poniżej ustawowego minimum. Jeśli w Twoich pokojach termometr pokaże mniej niż 20°C, a w łazience mniej niż 24°C, zapłacisz wysoką karę, nawet jeśli Twoje grzejniki przez cały rok pozostawały zakręcone.
Podstawą prawną tych działań jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury, które określa tzw. temperatury obliczeniowe. Choć przepisy te istnieją od 2002 roku, dopiero teraz – w dobie rekordowych cen energii – zaczynają być bezwzględnie egzekwowane. Budynki wielorodzinne to system naczyń połączonych: gdy jeden lokator oszczędza i nie grzeje, jego mieszkanie „kradnie” ciepło od sąsiadów przez ściany i stropy. To zmusza instalację do pracy z większą mocą i podnosi rachunki wszystkim mieszkańcom pionu. Zarządcy nazywają to wprost „pasożytnictwem cieplnym” i zapowiadają koniec bezkarności.
Zapłacisz 15% kosztów ciepła, nawet przy zakręconych grzejnikach
Nowe przepisy, które weszły w życie w 2025 roku, wprowadzają obowiązek naliczania minimalnej opłaty za ogrzewanie. Jest to mechanizm, którego nie da się uniknąć.
- Obowiązkowe minimum: Każdy lokator musi pokryć co najmniej 15% całkowitych kosztów ciepła w budynku, niezależnie od wskazania własnego licznika.
- Zdalny odczyt: Do 1 stycznia 2027 roku wszystkie bloki muszą posiadać liczniki radiowe. System sam wykryje, że w Twoim mieszkaniu jest np. 14°C i automatycznie wyśle powiadomienie do administratora.
- Koniec fizycznych kontroli: Inteligentne podzielniki docelowo wyeliminują potrzebę wizyt urzędnika z termometrem – system sam naliczy karę za zbyt niską temperaturę.
Fala podwyżek na wiosnę – czynsze wzrosną o 20%
To nie koniec złych wieści dla domowych budżetów. Rok 2026 stoi pod znakiem gwałtownego wzrostu opłat administracyjnych. Wiele spółdzielni wysyła już zawiadomienia o nowych stawkach, które zaczną obowiązywać od marca.
Powody drożyzny są wielorakie: rosnąca płaca minimalna (4806 zł brutto od stycznia), brak rąk do pracy w firmach serwisowych oraz wzrost cen materiałów remontowych związany z realizacją KPO. Przykładowo, spółdzielnia Teresa w Tychach już ogłosiła podwyżki opłat eksploatacyjnych i funduszu społecznego. Dodatkowo wiele miast, w tym Gdańsk czy Rybnik, podnosi stawki za wywóz śmieci, a Warszawa i Białystok planują to na kwiecień 2026 roku.
Największe zmiany we wspólnotach od 30 lat
Nowelizacja ustawy o własności lokali wprowadza rygorystyczne zasady, które mają zapewnić wspólnotom płynność finansową. Najważniejszą zmianą jest sztywny termin płatności zaliczek na media – teraz musisz je uregulować do 10. dnia każdego miesiąca.
- Szybka windykacja: Nawet kilkudniowe opóźnienie pozwoli wspólnocie na natychmiastowe naliczenie odsetek i skierowanie sprawy do komornika po miesiącu zwłoki.
- Przymusowa kontrola instalacji: Właściciel ma obowiązek wpuścić zarządcę do lokalu w celu sprawdzenia rur, gazu czy elektryki. Odmowa może skutkować nałożeniem kary finansowej i pełną odpowiedzialnością odszkodowawczą w razie awarii.
- Nowe zasady dotyczące balkonów: Koniec sporów o to, kto płaci za remont. Za powierzchnię użytkową i estetykę płaci właściciel, a za konstrukcję nośną – wspólnota.
[HCU – Co to oznacza dla Ciebie?]
Dla przeciętnego mieszkańca bloku rok 2026 to koniec ery anonimowego oszczędzania na ogrzewaniu. Aby uniknąć problemów, utrzymuj w pokojach minimum 20°C. Całkowite wyłączanie grzejników podczas nieobecności może przynieść odwrotny skutek – system odnotuje niską temperaturę i narazi Cię na kontrolę oraz karne opłaty. Warto też zrewidować domowy budżet: wzrost czynszu o 20% przy obecnych opłatach na poziomie 500-600 zł oznacza dodatkowe 1200 zł wydatków rocznie. Jeśli wynajmujesz mieszkanie krótkoterminowo (np. Airbnb), pamiętaj o rejestracji do maja 2026 roku – kary za brak wpisu do centralnego rejestru sięgają 50 000 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.