Kontrole na balkonach. 1 zapomniany przedmiot to natychmiastowe 5000 zł kary
Funkcjonariusze straży miejskiej, policja oraz uprawnieni zarządcy wspólnot mieszkaniowych rozpoczęli rygorystyczne i bezprecedensowe weryfikacje polskich blokowisk. Pod lupę wzięto przestrzenie, które obywatele nagminnie traktują jako własne, prywatne terytorium wolne od jakichkolwiek przepisów – balkony, loggie oraz tarasy przylegające do mieszkań. Ignorowanie prawa o ochronie przeciwpożarowej oraz regulaminów spółdzielni kończy się obecnie bezwzględnym nałożeniem potężnej grzywny, a w skrajnych przypadkach nakazem kosztownego demontażu na koszt lokatora. Czego absolutnie nie wolno przetrzymywać na zewnątrz i jak uchronić swoje oszczędności przed interwencją służb?
Materiały łatwopalne na celowniku. Czego szukają inspektorzy?
Zdecydowana większość mieszkańców miast boryka się z problemem braku odpowiedniej przestrzeni do magazynowania rzeczy, przez co balkony błyskawicznie zamieniają się w zewnętrzne piwnice. Polskie prawo jest jednak w tej kwestii niezwykle surowe i nie przewiduje absolutnie żadnej taryfy ulgowej. Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie przeciwpożarowej budynków, na balkonach oraz tarasach obowiązuje kategoryczny zakaz przechowywania jakichkolwiek materiałów łatwopalnych oraz substancji stwarzających bezpośrednie zagrożenie wybuchem. Przepisy te mają na celu ochronę życia i zdrowia setek osób zamieszkujących 1 blok mieszkalny.
Na liście przedmiotów absolutnie zakazanych, które kontrolerzy wyłapują w 1 kolejności, znajdują się między innymi butle z gazem (zarówno te pełne, jak i puste), kanistry z paliwem, stare puszki po farbach i lakierach używanych podczas remontu, a także nagromadzone w dużych ilościach kartony, sterty starych gazet czy opony samochodowe. W przypadku wybuchu pożaru, na przykład od niedopałka papierosa rzuconego z wyższego piętra przez sąsiada, takie nagromadzenie materiałów palnych sprawia, że ogień w ułamku sekundy wdziera się do wnętrza mieszkania i odcina drogę ewakuacji. Znalezienie takich przedmiotów przez straż miejską lub straż pożarną skutkuje natychmiastowym wystawieniem mandatu karnego w wysokości 500 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu, grzywna może sięgnąć nawet 5000 zł.
Zakaz grillowania i uciążliwy dym. Sąsiedzi masowo wzywają policję
Wraz z nadejściem cieplejszych dni, na osiedlach powraca odwieczny konflikt związany z uruchamianiem grilli na balkonach. Choć w polskim prawie nie istnieje 1, ogólnokrajowa ustawa zakazująca wprost grillowania na balkonie, to w praktyce uruchomienie tradycyjnego rusztu na węgiel lub brykiet jest niemal zawsze nielegalne. Po 1, stanowi to rażące naruszenie wspomnianych wcześniej przepisów przeciwpożarowych – używanie otwartego ognia w tak bliskiej odległości od elewacji i okien jest surowo zabronione. Po 2, dym i intensywny zapach smażonego mięsa wpadający do mieszkań innych lokatorów to klasyczny przykład immisji, czyli działań zakłócających korzystanie z sąsiednich nieruchomości ponad przeciętną miarę.
W takich sytuacjach sąsiedzi mają pełne prawo wezwać patrol policji, powołując się na przepisy kodeksu wykroczeń dotyczące zakłócania porządku i spokoju publicznego. Interwencja mundurowych kończy się zazwyczaj mandatem w wysokości 500 zł i nakazem natychmiastowego ugaszenia paleniska. Warto również pamiętać, że niemal w 100 procentach regulaminów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot znajduje się rygorystyczny zapis zakazujący tego typu aktywności pod groźbą dotkliwych kar finansowych nakładanych przez samą administrację budynku. Nawet korzystanie z nowoczesnych grilli elektrycznych, choć bezpieczniejsze pod kątem pożarowym, może narazić nas na skargi sąsiadów i wizytę funkcjonariuszy, jeśli generuje uciążliwe zapachy.
Klimatyzacja i ciężkie donice. Samowola budowlana kosztuje najwięcej
Osobnym, niezwykle poważnym problemem kontrolowanym obecnie przez zarządców nieruchomości są wszelkie samowolne modyfikacje i instalacje montowane na balkonach i elewacjach budynków. Obywatele nagminnie zapominają, że chociaż wykupili mieszkanie na własność, to zewnętrzna strona balkonu, barierki oraz sama elewacja bloku stanowią część wspólną całej nieruchomości. Jakakolwiek ingerencja w tę strukturę, taka jak wywiercenie otworów pod jednostkę zewnętrzną klimatyzatora, montaż potężnej anteny satelitarnej, a nawet zawieszenie bardzo ciężkich, betonowych donic po zewnętrznej stronie barierki, wymaga bezwzględnej, wcześniejszej zgody na piśmie od zarządu wspólnoty.
Montaż klimatyzacji bez stosownych pozwoleń to 1 z najczęstszych powodów gigantycznych kar. Urządzenie generuje hałas, który może przekraczać dopuszczalne normy, a skropliny często niszczą odnowioną elewację lub kapią bezpośrednio na balkon sąsiada poniżej. Kiedy administracja zidentyfikuje taką samowolę, w 1 kolejności wysyła oficjalne wezwanie do przedstawienia dokumentacji i zgód. Jeśli lokator ich nie posiada, sprawa jest kierowana do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Konsekwencje są bezlitosne: obywatel otrzymuje nakaz natychmiastowego demontażu urządzenia, musi przywrócić elewację do stanu pierwotnego na własny koszt i pokryć opłaty legalizacyjne lub kary nałożone przez nadzór, które mogą opiewać na wiele tysięcy złotych.
Drony w służbie spółdzielni. Urzędnicy sprawdzają każdy detal
Wielu mieszkańców łudzi się, że jeśli mieszkają na 8 czy 10 piętrze, to ich balkon jest całkowicie niewidoczny dla straży miejskiej i administratorów z poziomu chodnika. To założenie jest obecnie całkowicie błędne. Spółdzielnie mieszkaniowe na terenie całego kraju masowo wynajmują specjalistyczne firmy dysponujące zaawansowanymi dronami wyposażonymi w kamery o potężnej rozdzielczości. Loty te, często przeprowadzane pod pretekstem okresowych przeglądów stanu technicznego dachu i elewacji, służą również do skrupulatnego inwentaryzowania samowoli budowlanych oraz niebezpiecznych przedmiotów składowanych na najwyższych kondygnacjach.
Zdjęcie zrobione przez drona stanowi twardy, niepodważalny materiał dowodowy. Urzędnicy w administracji analizują takie nagrania klatka po klatce. Jeśli zobaczą, że na Twoim balkonie leży komplet zimowych opon, stara kanapa, albo dostrzegą nielegalnie poprowadzony kabel zasilający, pismo wzywające do zapłaty lub usunięcia nieprawidłowości trafia do Twojej skrzynki w ciągu zaledwie kilku dni roboczych. Technologia całkowicie zlikwidowała pojęcie anonimowości na wysokościach, zrównując mieszkańców ostatnich pięter z tymi z parteru.
Co to oznacza dla Ciebie? Skuteczne procedury obronne i bezpieczeństwo polisy
Era traktowania balkonów w blokach jako przestrzeni wyjętej spod prawa definitywnie dobiegła końca. Co to oznacza dla Ciebie w obliczu zmasowanych kontroli? Twoim absolutnym priorytetem na najbliższe dni powinno być zorganizowanie generalnych porządków na zewnętrznej części mieszkania. Pozbądź się wszelkich materiałów, które mogą łatwo zająć się ogniem. Wyniesienie 4 starych opon do oficjalnego punktu zbiórki odpadów komunalnych jest całkowicie darmowe, podczas gdy wizyta straży pożarnej na Twoim balkonie będzie kosztować Cię minimum 500 zł w postaci mandatu.
Pamiętaj również o niezwykle ważnym aspekcie, jakim jest Twoja prywatna polisa ubezpieczeniowa na mieszkanie. Jeśli dojdzie do pożaru, a biegły rzeczoznawca ustali, że ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie z powodu składowanego przez Ciebie rozpuszczalnika czy sterty gazet na balkonie, towarzystwo ubezpieczeniowe bezwzględnie odmówi wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, powołując się na rażące niedbalstwo. Jeśli natomiast planujesz poprawić swój komfort i zamontować klimatyzację, nie zatrudniaj ekipy montażowej z ogłoszenia, dopóki nie zdobędziesz oficjalnej, zatwierdzonej pieczątką spółdzielni zgody na ingerencję w elewację. Ta 1 kartka papieru to Twoja jedyna gwarancja, że nie będziesz musiał zrywać drogiego sprzętu ze ściany i płacić tysięcy złotych za naprawę ocieplenia budynku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.