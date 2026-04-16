Kontrole na posesjach ruszyły. Za ten mały błąd możesz stracić ulgę za śmieci
W wielu gminach ruszyły kontrole kompostowników na posesjach. Urzędnicy sprawdzają, czy mieszkańcy faktycznie kompostują bioodpady, a w trakcie wizyty mogą wykonać zdjęcia. Nieprawidłowości mogą oznaczać utracenie ulgi i wyższe opłaty za śmieci.
Kontrole ruszyły w kwietniu. Sprawdzane są posesje
Samorządy w całym kraju rozpoczęły działania kontrolne, które obejmują właścicieli nieruchomości deklarujących kompostowanie bioodpadów. To właśnie ta grupa korzysta ze zniżek w opłatach za odbiór odpadów.
Podczas kontroli urzędnicy sprawdzają, czy kompostownik faktycznie istnieje i czy jest prawidłowo użytkowany. Weryfikowane jest m.in. to, jakie odpady trafiają do zbiornika.
W praktyce oznacza to wizyty na posesjach oraz bezpośrednią ocenę sposobu gospodarowania odpadami.
Możesz stracić ulgę. Wystarczy nieprawidłowe użytkowanie
Najważniejsza konsekwencja kontroli to możliwość utraty zniżki. Jeśli kompostownik nie spełnia wymogów lub nie jest używany zgodnie z zasadami, ulga może zostać cofnięta. Wysokość zniżki zależy od gminy, ale zazwyczaj wynosi od kilku do kilkunastu zł miesięcznie na osobę. W skali roku może to oznaczać wyższe rachunki nawet o kilkaset złotych.
Kontrole mają ograniczyć sytuacje, w których kompostowanie jest deklarowane tylko formalnie.
Urzędnik może zrobić zdjęcie kompostownika
Podczas kontroli możliwe jest sporządzenie dokumentacji. Urzędnik może wykonać zdjęcia kompostownika, aby potwierdzić stan faktyczny.
To element dowodowy, który pozwala ocenić, czy odpady są składowane zgodnie z przepisami. Dokumentacja może być wykorzystana przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym cofnięciu ulgi.
Dla mieszkańców oznacza to, że kontrola ma charakter formalny i może mieć realne konsekwencje finansowe.
Czego nie wolno wrzucać do kompostownika?
Podczas wizyty sprawdzana jest również zawartość kompostownika. Nie wszystkie odpady mogą być tam składowane.
Do najczęstszych błędów należą:
– wrzucanie mięsa i kości
– odpadów pochodzenia zwierzęcego
– chwastów z nasionami
– chorych roślin
– plastiku, szkła i metalu
Nieprawidłowa zawartość kompostownika może być podstawą do odebrania zniżki.
Sprawdziliśmy, jak wygląda to w praktyce
Podczas rozmów z mieszkańcami jednej z podwarszawskich gmin pojawia się podobny schemat. Kontrole są krótkie, ale konkretne – urzędnik sprawdza obecność kompostownika i jego zawartość.
Najczęstsze problemy dotyczą braku regularnego użytkowania lub wrzucania niewłaściwych odpadów. Część osób traktuje kompostownik jako formalność, co teraz jest weryfikowane.
Samorządy podkreślają, że celem kontroli jest uporządkowanie systemu, a nie karanie mieszkańców.
Co to oznacza dla Ciebie? Kontrole kompostowników 2026
Jeśli korzystasz ze zniżki za kompostowanie, warto upewnić się, że Twój kompostownik jest faktycznie używany zgodnie z zasadami.
Sprawdź jego zawartość i sposób użytkowania. Nawet drobne nieprawidłowości mogą skutkować utratą ulgi.
Warto też przygotować się na wizytę urzędnika. Kontrole mogą być prowadzone bez wcześniejszego uprzedzenia, a dokumentacja fotograficzna jest dopuszczalna.
Dla wielu osób oznacza to konieczność większej uwagi przy segregacji odpadów. Prawidłowe kompostowanie pozwala utrzymać niższe opłaty, ale wymaga przestrzegania zasad.
Najważniejsze jest to, że system jest teraz dokładniej kontrolowany. Deklaracja kompostowania musi mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości.
