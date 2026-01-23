Kontrole przelewów w 2026 roku. Urząd Skarbowy sprawdza konta prywatne, padły konkretne kwoty
W 2026 roku fiskus dysponuje coraz bardziej zaawansowanymi narzędziami do monitorowania przepływów pieniężnych na rachunkach bankowych Polaków. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) może weryfikować nie tylko konta firmowe, ale również prywatne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. Wyjaśniamy, jakie kwoty przyciągają uwagę urzędników i jakie transakcje są automatycznie raportowane.
Kiedy bank musi poinformować fiskusa?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), instytucje finansowe mają obowiązek monitorowania aktywności swoich klientów. Nie każdy przelew trafia pod lupę kontrolerów, jednak istnieją sztywne limity, których przekroczenie uruchamia procedury raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
|Rodzaj transakcji
|Kwota graniczna
|Skutek prawny
|Pojedynczy przelew
|Powyżej 15 000 euro.
|Automatyczny raport do GIIF i potencjalna weryfikacja źródła pochodzenia środków.
|Wpłata gotówkowa
|Powyżej 15 000 euro.
|Obowiązek złożenia oświadczenia o pochodzeniu pieniędzy.
|Seria mniejszych wpłat
|Suma przekraczająca 15 000 euro.
|Systemy bankowe traktują to jako próbę obejścia limitów i raportują transakcje powiązane.
|Przelewy od osób obcych
|Brak sztywnego limitu.
|Monitorowanie pod kątem niezgłoszonych darowizn powyżej kwoty wolnej od podatku.
Na co zwraca uwagę Urząd Skarbowy?
Urzędnicy skarbowi nie szukają jedynie dużych, jednorazowych kwot. Ich uwagę przyciągają przede wszystkim anomalie w zachowaniu finansowym podatnika. Systemy analityczne KAS potrafią wykryć sytuacje, w których wydatki na koncie znacznie przewyższają deklarowane przychody (tzw. nieujawnione źródła dochodu).
Czerwone flagi dla fiskusa:
-
Regularne wpłaty gotówkowe o znacznej wartości bez jasnego uzasadnienia.
-
Liczne przelewy od różnych osób prywatnych, co może sugerować prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej.
-
Tytuły przelewów sugerujące handel (np. „zapłata za towar”, „rata za auto”), gdy konto jest zarejestrowane jako prywatne.
-
Nagłe pojawienie się dużych kwot z zagranicy.
Co to oznacza dla czytelnika?
Większość standardowych operacji bankowych, takich jak przelewy między własnymi kontami, opłacanie rachunków czy drobne zwroty od znajomych, nie stanowi powodu do niepokoju. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach, aby uniknąć blokady konta lub wezwania do wyjaśnień.
-
Precyzyjne tytuły: Staraj się nazywać przelewy zgodnie z ich faktycznym celem (np. „zwrot za kolację”, „pożyczka dla brata”).
-
Dokumentacja darowizn: Jeśli otrzymujesz od rodziny kwotę wyższą niż 36 120 zł (dla I grupy podatkowej), masz 6 miesięcy na zgłoszenie tego do Urzędu Skarbowego na druku SD-Z2. Dzięki temu nie zapłacisz podatku.
-
Legalność dochodów: Pamiętaj, że bank ma prawo zapytać o źródło pochodzenia środków, jeśli wpłacasz na konto kwotę powyżej 15 000 euro. Przygotuj wtedy stosowne dokumenty (np. umowę sprzedaży samochodu lub aktu notarialnego).
-
Blokada środków: W skrajnych przypadkach, gdy bank podejrzewa przestępstwo, może zablokować dostęp do rachunku na 24 godziny, a prokurator może przedłużyć ten okres do 6 miesięcy na czas wyjaśnienia sprawy.
