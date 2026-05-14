Kontrole w blokach i wspólnotach już od maja. Chodzi o wodę z kranu
Już od 21 maja 2026 r. właściciele i zarządcy nieruchomości będą musieli kontrolować stan instalacji wodnych w budynkach. Nowe przepisy wdrażające unijną dyrektywę oznaczają obowiązkowe analizy ryzyka, badania jakości wody i możliwe kosztowne modernizacje. Zmiany obejmą przede wszystkim wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe oraz samorządy.
Nowe obowiązki dla wspólnot i spółdzielni. Woda z kranu będzie pod specjalnym nadzorem
Nowe regulacje mają zwiększyć bezpieczeństwo wody płynącej z kranów mieszkańców.
Woda z wodociągu to nie wszystko
Choć przedsiębiorstwa wodociągowe od lat przekonują, że woda z kranu w Polsce nadaje się do picia, problem pojawia się często już wewnątrz budynków.
Kontrola jakości wody kończy się zazwyczaj na głównym przyłączu wodociągowym.
To oznacza, że stan rur i instalacji w budynkach może wpływać na jakość wody trafiającej do mieszkań.
Eksperci od dawna zwracali uwagę, że stare instalacje mogą powodować pogorszenie parametrów sanitarnych wody.
Nowe obowiązki od 21 maja 2026 r.
W maju 2026 r. w życie wejdą przepisy wdrażające unijną dyrektywę dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Nowe regulacje nakładają obowiązki nie tylko na wodociągi, ale również na właścicieli i zarządców budynków.
Od 21 maja wspólnoty i spółdzielnie będą musiały przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące wewnętrznych systemów wodociągowych.
Chodzi przede wszystkim o analizę stanu instalacji oraz potencjalnych zagrożeń sanitarnych.
Kontrole, dokumentacja i możliwe remonty
Nowe przepisy mogą oznaczać konieczność przeprowadzania:
- przeglądów technicznych instalacji wodnych,
- badań jakości wody,
- prowadzenia dokumentacji,
- analiz zagrożeń sanitarnych.
Największe problemy mogą pojawić się w starszych budynkach, gdzie instalacje nie były modernizowane od wielu lat.
W takich przypadkach konieczne mogą okazać się kosztowne remonty lub wymiana części instalacji.
Warszawa i stare osiedla pod szczególną presją
Eksperci wskazują, że największe wyzwania mogą pojawić się w dużych miastach, szczególnie w Warszawie, gdzie wiele osiedli posiada wieloletnią infrastrukturę wodną.
Dotyczy to zwłaszcza starszych bloków i budynków z wielkiej płyty.
Zarządcy nieruchomości obawiają się, że nowe obowiązki przełożą się na wzrost kosztów utrzymania budynków.
Samorządy też dostaną nowe zadania
Nowe przepisy obejmą również samorządy.
Miasta i gminy będą zobowiązane do identyfikowania osób pozbawionych dostępu do wody pitnej lub mających do niej utrudniony dostęp.
Samorządy będą musiały podejmować działania mające poprawić sytuację mieszkańców.
Eksperci zwracają jednak uwagę, że realizacja tych obowiązków może okazać się trudna organizacyjnie i kosztowna.
Unijna dyrektywa wdrażana z opóźnieniem
Przepisy wdrażające nowe zasady powinny obowiązywać już wcześniej.
Termin implementacji unijnej dyrektywy minął bowiem w 2023 r.
Polska wdraża nowe regulacje z kilkuletnim opóźnieniem.
Celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców oraz poprawa jakości wody w budynkach mieszkalnych.
Co to oznacza dla Ciebie? Możliwe kontrole i wyższe koszty
- Od 21 maja 2026 r. zarządcy budynków będą musieli kontrolować instalacje wodne.
- Nowe obowiązki obejmą wspólnoty, spółdzielnie i właścicieli nieruchomości.
- W starszych budynkach mogą być konieczne kosztowne modernizacje.
- Samorządy będą musiały rozwiązywać problemy z dostępem do wody pitnej.
- Zmiany wynikają z unijnej dyrektywy dotyczącej jakości wody.
