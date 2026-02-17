Kontrole w całej Polsce! Gminy sprawdzą dane w ZUS i wypytają sąsiadów
Samorządy w całej Polsce rozpoczynają masową weryfikację liczby osób zamieszkujących lokale mieszkalne. Powodem są drastyczne podwyżki stawek za wywóz nieczystości – w niektórych regionach, jak w Braniewie, opłata od kwietnia wzrośnie z 36 zł do aż 63 zł od osoby. Urzędnicy, walcząc z zaniżaniem liczby mieszkańców w deklaracjach, zyskali dostęp do nowych narzędzi kontroli, w tym do danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędów Skarbowych
Proces weryfikacji zaostrzają m.in. Jaworzno oraz Świdnik, gdzie do współpracy włączono spółdzielnie mieszkaniowe. Kontrole nie ograniczają się jedynie do dokumentów – urzędnicy mogą brać pod uwagę zeznania sąsiadów, dane ze szkół, a nawet wyniki interwencji Straży Miejskiej. Co istotne, prawo pozwala na sprawdzenie danych do 5 lat wstecz. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, właściciele mieszkań muszą liczyć się z koniecznością uregulowania zaległości wraz z odsetkami od 2021 roku.
Zastępcy prezydentów miast apelują o „sąsiedzką uważność”, podkreślając, że system oparty jest na solidarności – każda niezgłoszona osoba generuje dodatkowe koszty, które ostatecznie rozkładane są na wszystkich uczciwych mieszkańców danej wspólnoty. Jeśli w Twoim gospodarstwie domowym zmieniła się liczba osób lub obawiasz się kontroli, wykonaj poniższe kroki, aby uniknąć kar finansowych:
Krok 1: Sprawdź aktualność deklaracji. Upewnij się, czy liczba osób faktycznie zamieszkujących Twój lokal zgadza się z danymi podanymi w urzędzie gminy lub spółdzielni. Liczy się stan faktyczny (miejsce przebywania), a nie adres zameldowania.
Krok 2: Złóż korektę w ciągu 14 dni. Jeśli do Twojego domu wprowadziła się nowa osoba (np. partner, student lub noworodek), masz 14 dni od momentu nastąpienia zmiany na złożenie nowej deklaracji bez żadnych konsekwencji.
Krok 3: Przygotuj się na weryfikację krzyżową. Pamiętaj, że urzędnicy porównują Twoje oświadczenie z listą osób pobierających świadczenia (np. 800 plus), danymi z rejestru wyborców oraz deklaracjami składanymi w zakładzie pracy lub szkole.
Krok 4: Pamiętaj o terminie 5 lat. Miej świadomość, że korekta „na bieżąco” nie zawsze zamyka sprawę. Jeśli gmina udowodni, że dodatkowa osoba mieszkała u Ciebie od 2021 roku, otrzymasz wezwanie do zapłaty różnicy za cały ten okres wraz z odsetkami.
Krok 5: Wyjaśnij sytuację w przypadku wynajmu. Jeśli wynajmujesz mieszkanie, upewnij się, że najemcy są uwzględnieni w deklaracji. W przypadku kontroli to Ty jako właściciel lub zarządca nieruchomości odpowiadasz za rzetelność podanych danych przed urzędem miejskim.
