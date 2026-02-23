Kontrole w całej Polsce. Straż Leśna ogłasza wielką obławę, kary są bezlitosne
Od 28 lutego 2026 roku polskie lasy znajdą się pod ścisłym nadzorem w ramach ogólnopolskiej akcji „Wieniec”. Straż Leśna, wspierana przez Policję i Straż Graniczną, rusza do walki z nielegalnym zbieraniem poroża oraz kłusownictwem. Choć znalezienie „zrzutów” w lesie jest legalne, to metody ich pozyskiwania przez wielu zbieraczy naruszają prawo i drastycznie płoszą osłabioną zimą zwierzynę. W 2026 roku za nieetyczne zachowanie w kniei grożą mandaty liczone w tysiącach złotych, a w skrajnych przypadkach sprawa może zakończyć się przed sądem.
Przełom lutego i marca to czas, kiedy jelenie naturalnie gubią swoje wieńce, co przyciąga do lasów rzesze poszukiwaczy liczących na szybki zarobek (kilogram poroża może kosztować nawet 90 zł). Niestety, pogoń za „rogatym złotem” często kończy się brutalnym nękaniem zwierząt. Niektórzy zbieracze celowo płoszą byki w stronę gęstych młodników lub ogrodzeń, licząc na to, że uderzenie o przeszkodę przyspieszy zrzucenie tyk. To właśnie na takich sprawców oraz na osoby wchodzące do ostoi zwierzyny czekają od 28 lutego wzmożone patrole Straży Leśnej.
Akcja „Wieniec” 2026: Co sprawdzają służby?
Kontrole będą prowadzone we wszystkich nadleśnictwach w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o dużej populacji jeleniowatych.
Ostoje pod ochroną: Strażnicy będą monitorować rejony objęte zakazem wstępu, gdzie zwierzęta szukają spokoju po trudnej zimie.
Koniec z płoszeniem: Każda próba celowego pędzenia zwierzyny w celu pozyskania poroża będzie surowo karana jako szkodnictwo łowieckie.
Legalność skupu: Kontrole obejmą również punkty skupu poroża i dziczyzny, aby wyeliminować obrót towarem z kłusownictwa.
Wsparcie technologii: W 2026 roku strażnicy częściej korzystają z dronów i fotopułapek, które pozwalają namierzyć nieuczciwych zbieraczy bez wychodzenia z samochodu.
Drakońskie kary za błędy w lesie. Ile zapłacisz w 2026 roku?
Wraz z wejściem w życie nowych przepisów od stycznia 2026 roku, taryfikator mandatów za wykroczenia leśne stał się znacznie surowszy.
- Wysokie mandaty:** Za nielegalne zbieranie poroża lub płoszenie zwierzyny mandat może wynieść do 5 000 zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń – nawet 6 000 zł.
- Grzywny sądowe:** Jeśli sprawa trafi do sądu, kary za niszczenie siedlisk lub stwarzanie zagrożenia mogą sięgnąć nawet 30 000 zł.
- Zagrożenie pożarowe:** Od 2026 roku palenie tytoniu poza wyznaczonymi miejscami czy rozpalanie ognia w lesie (częsta praktyka koczujących zbieraczy) grozi mandatem do 5 000 zł.
- Nawiązki:** Sąd może dodatkowo orzec nawiązkę na rzecz nadleśnictwa w wysokości do 1 500 zł za wyrządzone szkody przyrodnicze.
