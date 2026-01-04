Kontroler zapuka do Twoich drzwi? Wiemy, jakie uprawnienia ma Poczta Polska w 2026 roku.
Od 1 stycznia 2026 roku miliony Polaków muszą przygotować się na wyższe wydatki związane z posiadaniem odbiorników radiowych i telewizyjnych, o czym poinformowała w najnowszym komunikacie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT).
Choć w przestrzeni publicznej od miesięcy toczą się dyskusje o całkowitej reformie mediów publicznych, obecny system wciąż obowiązuje i właśnie stał się bardziej dotkliwy dla portfeli. Czy wiesz, jak uniknąć rekordowych kar, które wzrosły wraz z podstawową stawką opłaty, i kto w tym roku może legalnie przestać płacić?
Nowy cennik KRRiT. Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku?
Decyzja o podniesieniu stawek abonamentowych została podjęta na podstawie rozporządzenia KRRiT, które uwzględnia prognozowane wskaźniki inflacyjne oraz potrzeby finansowe mediów publicznych. Zmiany dotykają zarówno użytkowników domowych, jak i przedsiębiorców. Zgodnie z nowym taryfikatorem, za używanie odbiornika radiofonicznego zapłacimy teraz 9,50 zł miesięcznie (wzrost z 8,70 zł w ubiegłym roku). Znacznie bardziej odczuwalna jest podwyżka za posiadanie telewizora lub zestawu radiowo-telewizyjnego tutaj miesięczny koszt wzrósł do 30,50 zł, co w skali roku daje kwotę 366 zł.
Warto zauważyć, że opłata ta jest pobierana od gospodarstwa domowego, niezależnie od liczby posiadanych w nim odbiorników. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku firm oraz instytucji tutaj każda sztuka sprzętu zdolnego do odbioru sygnału generuje osobny koszt. Wyjątkiem są jedynie odbiorniki w samochodach służbowych oraz te znajdujące się w placówkach leczniczych czy szkołach, gdzie obowiązują odrębne zasady rozliczeń. System ten budzi wiele emocji, jednak dopóki nowa ustawa medialna nie wejdzie w życie, obowiązek rejestracji i opłacania abonamentu pozostaje w mocy prawa.
Zniżki za płatność z góry: Jak oszczędzić ponad 30 złotych?
Ustawodawca przewidział mechanizm, który pozwala nieco złagodzić skutki podwyżek. Osoby, które zdecydują się na uregulowanie należności za okres dłuższy niż jeden miesiąc, mogą liczyć na system bonifikat. Najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest zapłata za cały rok kalendarzowy z góry. W takim przypadku przysługuje 10-procentowa zniżka. W 2026 roku oznacza to, że roczny koszt abonamentu za telewizor wyniesie 329,40 zł zamiast 366 zł. W Twojej kieszeni zostanie więc 36,60 zł kwota, która pokrywa ponad jeden darmowy miesiąc korzystania z mediów.
Pamiętaj jednak o kluczowym terminie: aby skorzystać ze zniżki, wpłata musi wpłynąć na indywidualny numer rachunku bankowego abonenta najpóźniej do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Możesz również płacić w interwałach dwumiesięcznych (3% zniżki), kwartalnych (4%) lub półrocznych (5%). Wyliczenia te są szczególnie istotne dla osób planujących roczny budżet domowy, gdyż jednorazowy wydatek w styczniu eliminuje ryzyko przeoczenia miesięcznego terminu i narażenia się na odsetki podatkowe.
Co to oznacza dla Ciebie? Skutki finansowe i prawne nowych stawek
Wzrost stawek abonamentowych to nie tylko kwestia kilku złotych więcej w comiesięcznych rachunkach. To przede wszystkim drastyczny skok wysokości kar finansowych za brak rejestracji odbiornika. Zgodnie z ustawą, kara za używanie niezarejestrowanego telewizora stanowi 30-krotność miesięcznej opłaty. W 2026 roku oznacza to jednorazowy mandat w wysokości aż 915 zł. Dla wielu gospodarstw domowych jest to wydatek, który może zachwiać płynnością finansową, zwłaszcza że egzekucją tych należności zajmuje się Urząd Skarbowy.
Dla Ciebie oznacza to konieczność sprawdzenia swojego statusu w systemie Poczty Polskiej. Jeśli kiedykolwiek rejestrowałeś odbiornik, a potem przestałeś płacić bez formalnego wyrejestrowania sprzętu, jesteś w grupie wysokiego ryzyka. Systemy informatyczne są coraz częściej integrowane, co ułatwia namierzanie dłużników. Warto też wiedzieć, że samo nieoglądanie telewizji publicznej nie zwalnia z opłaty ustawodawca definiuje obowiązek jako wynikający z samego faktu posiadania urządzenia technicznego dostosowanego do natychmiastowego odbioru programu.
Kontrole Poczty Polskiej: Czy masz obowiązek wpuścić kontrolera?
Wokół tematu weryfikacji posiadania odbiorników narosło wiele mitów, które warto wyjaśnić. Kontrole są przeprowadzane przez uprawnionych pracowników Poczty Polskiej, którzy muszą legitymować się odpowiednim upoważnieniem. Ich celem jest sprawdzenie, czy w danym lokalu znajduje się telewizor lub radio i czy zostały one zgłoszone do ewidencji. W 2026 roku aktywność kontrolerów koncentruje się głównie na przedsiębiorcach, jednak prywatne mieszkania również mogą znaleźć się na liście wizytacji.
Ważnym aspektem prawnym jest kwestia nienaruszalności mieszkania. Zgodnie z obowiązującą linią orzeczniczą sądów administracyjnych, obywatel nie ma bezwzględnego obowiązku wpuszczania kontrolera do prywatnego domu, o ile ten nie dysponuje nakazem prokuratorskim (co w sprawach abonamentowych praktycznie się nie zdarza). Jednak odmowa wejścia nie zawsze kończy sprawę. Kontrolerzy mogą zbierać dowody pośrednie, takie jak widoczna przez okno antena satelitarna czy dźwięki radia dobiegające z wnętrza, co może stać się podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego. Najbezpieczniejszą drogą jest zatem uregulowanie statusu swoich urządzeń, aby uniknąć stresujących sytuacji u progu własnego mieszkania.
Zwolnienia z abonamentu RTV 2026. Kto nie musi płacić?
Dobra wiadomość jest taka, że katalog osób uprawnionych do darmowego korzystania z mediów jest w 2026 roku dość szeroki. Najliczniejszą grupą są seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia. W ich przypadku zwolnienie następuje automatycznie na podstawie danych z rejestru PESEL – nie muszą oni składać żadnych wniosków na poczcie. Jednak inne grupy muszą dopełnić formalności, aby przestać otrzymywać rachunki.
Zwolnienie przysługuje również osobom, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę, której wysokość nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia brutto (nowy limit na 2026 rok to około 4450 zł brutto). Ponadto z opłat zwolnieni są:
- osoby z orzeczoną I grupą inwalidzką lub znacznym stopniem niepełnosprawności,
- inwalidzi wojenni i wojskowi,
- osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,
- osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy.
Ważne: Jeśli kwalifikujesz się do zwolnienia, musisz udać się do placówki pocztowej z odpowiednim dokumentem (np. decyzją ZUS lub orzeczeniem o niepełnosprawności) i podpisać stosowne oświadczenie. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym dopełniono formalności.
Przyszłość opłaty: Czy to ostatnia taka podwyżka?
Obecny rząd wielokrotnie deklarował chęć likwidacji abonamentu w jego dotychczasowej formie. Na stole leży projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie finansowania mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa lub poprzez nową opłatę audiowizualną doliczaną do podatku dochodowego. Jednak proces legislacyjny jest skomplikowany i wymaga zgody prezydenta, co sprawia, że rok 2026 wciąż upływa pod znakiem starego systemu.
Dla polskiego podatnika oznacza to czas niepewności. Z jednej strony mamy do czynienia z wyższymi stawkami, z drugiej z zapowiedzią końca epoki „książeczek abonamentowych”. Do czasu wejścia w życie nowych przepisów, zaleca się rzetelne podejście do obecnych obowiązków, gdyż zaległości abonamentowe przedawniają się dopiero po 5 latach, a skarbówka potrafi być niezwykle skuteczna w ich ściąganiu – często poprzez zajęcie zwrotu podatku PIT lub środków na rachunku bankowym.
Będziemy na bieżąco monitorować prace w Sejmie i informować o każdym kroku milowym w reformie mediów. Warto śledzić nasze aktualizacje, aby nie przegapić momentu, w którym dotychczasowe zasady przejdą do historii, a Twój obowiązek wobec KRRiT wygaśnie.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.