Kontrolerzy chodzą po domach w Warszawie i okolicach. Maksymalna grzywna to nawet 50 tys. zł
Sama umowa z firmą asenizacyjną w szufladzie już nie wystarcza. Kontroler, który trafi na Twoją posesję, zażąda też rachunków potwierdzających, że szambo było regularnie opróżniane – a coraz częściej porówna to z danymi o zużyciu wody w Twoim domu. W Warszawie ten temat dotyczy dosłownie co czwartego budynku, a w niektórych dzielnicach – większości gospodarstw.
Co naprawdę sprawdza kontroler
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda gmina ma obowiązek skontrolować nieruchomości z szambem lub przydomową oczyszczalnią co najmniej raz na 2 lata. Kontroler sprawdza trzy rzeczy: czy masz aktualną umowę z firmą asenizacyjną zarejestrowaną w Twojej gminie, czy posiadasz rachunki lub faktury z ostatnich 2 lat potwierdzające regularny wywóz, oraz czy częstotliwość wywozu odpowiada realnemu zużyciu wody w domu. To ostatnie to coraz popularniejsze narzędzie – gminy zestawiają dane z wodociągów o rocznym zużyciu wody z ilością nieczystości faktycznie wywiezionych przez firmy asenizacyjne. Rozjazd między tymi liczbami to dziś jeden z głównych sygnałów, że ktoś może wylewać nieczystości nielegalnie, bez fizycznej wizyty kontrolera na posesji.
Ile naprawdę grozi – bez przesady
W obiegu krąży sporo nagłówków straszących karą do 50 tys. zł za samą kontrolę szamba. To wyolbrzymienie. Standardowa kara za brak umowy, brak rachunków albo utrudnianie kontroli to mandat do 500 zł, a jeśli odmówisz jego przyjęcia i sprawa trafi do sądu – grzywna do 5 000 zł. Kwota 50 000 zł to osobna, znacznie rzadsza kara administracyjna – zarezerwowana dla sytuacji, w której dojdzie do realnego zanieczyszczenia środowiska, na przykład wycieku z nieszczelnego zbiornika do gruntu albo świadomego wylewania nieczystości do rowu czy na pole. To nie jest sankcja za sam brak jednego rachunku, a za udowodnione zatrucie gleby lub wód gruntowych.
Wawer i Białołęka – tu szambo nie jest wyjątkiem, a normą
W Warszawie ten temat ma wyjątkowo dużą skalę. Według danych Urzędu Dzielnicy Wawer na koniec stycznia 2025 roku, na terenie dzielnicy zarejestrowano 15 498 nieruchomości ze zbiornikami bezodpływowymi – i tylko 58 z przydomową oczyszczalnią. Według MPWiK, do kanalizacji podłączonych jest wciąż jedynie 32-36 proc. adresów w Wawrze, mimo że spółka wybudowała tam w ostatnich kilkunastu latach ponad 300 km sieci za kilkaset milionów złotych. Drugą dzielnicą z podobną skalą problemu jest Białołęka. W całej Warszawie – mieście, które konkuruje z europejskimi metropoliami – co czwarty budynek wciąż nie ma dostępu do kanalizacji, a 9 727 punktów adresowych ma już techniczną możliwość podłączenia, ale ich właściciele tego nie zrobili.
Dlaczego ludzie zostają przy szambie, mimo kontroli i przepisów? Głównie z powodu kosztów podłączenia, które właściciel musi pokryć samodzielnie od granicy działki – w skrajnych przypadkach nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tymczasem cena samego wywozu szamba w Warszawie poszła ostro w górę – wiosną 2026 roku część mieszkańców Wawra i Białołęki płaciła nawet 1 200 zł za jednorazowy wywóz 10 m³ nieczystości, czekając w kolejkach do zlewni po kilka godzin. Dla porównania, taka sama ilość ścieków odprowadzona kanalizacją kosztuje około 90-149 zł. Miasto częściowo łata ten problem dotacją 6 000 zł na likwidację szamba i możliwością rozłożenia kosztu przyłącza na raty do 5 lat, ale dla wielu gospodarstw to wciąż niewystarczająca zachęta.
Co to oznacza dla Ciebie? Skompletuj dokumenty, zanim zapuka kontroler
- Sprawdź, czy Twoja firma asenizacyjna ma aktualne zezwolenie wydane przez Twoją gminę – umowa z firmą bez takiego zezwolenia może zostać uznana za nieważną podczas kontroli.
- Zbierz i przechowuj rachunki lub faktury za każdy wywóz przez minimum 2 lata – to one, nie sama umowa, są głównym dowodem podczas kontroli.
- Sprawdź, czy częstotliwość wywozu odpowiada zużyciu wody w Twoim domu – dla 4-osobowej rodziny i zbiornika 10 m³ typowy odstęp to 1-3 miesiące.
- Jeśli mieszkasz w Wawrze, na Białołęce lub w innej dzielnicy bez kanalizacji, sprawdź na stronie MPWiK, czy Twoja ulica ma już możliwość podłączenia – czasem wystarczy złożyć wniosek, żeby skorzystać z rat na koszt przyłącza.
- Zapytaj w urzędzie dzielnicy o miejski program dotacji na likwidację szamba (6 000 zł) – to realna pomoc przy podłączeniu do sieci, jeśli masz już taką możliwość.
- Jeśli Twój zbiornik jest stary lub masz wątpliwości co do jego szczelności, zlecaj przegląd techniczny zanim zrobi to za Ciebie kontroler – to różnica między mandatem do 500 zł a postępowaniem o zanieczyszczenie środowiska.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.