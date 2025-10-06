Kontrolerzy ruszają w Polskę. Wiadomo, kiedy mogą zapukać do drzwi. Sprawdzą, czy zapłaciłeś
W Polsce obowiązek opłacania abonamentu RTV dotyczy wszystkich, którzy mają w domu sprzęt umożliwiający odbiór radia lub telewizji. Choć wiele osób wciąż ignoruje ten przepis, Poczta Polska przypomina, że kontrole wciąż się odbywają. I nie chodzi wyłącznie o firmy – kontrolerzy mogą pojawić się także w prywatnych mieszkaniach.
Z najnowszych informacji wynika, że Poczta Polska ma już ustalony harmonogram działań swoich pracowników. To oznacza, że wiadomo, kiedy można spodziewać się wizyty kontrolera.
Kontrolerzy mają wyznaczone godziny pracy
Z ogłoszeń o pracę publikowanych przez Pocztę Polską wynika, że kontrolerzy działają od 7:00 do 15:00. Właśnie w tych godzinach mogą zapukać do drzwi – zarówno w biurach, jak i w domach prywatnych.
Jak informuje Poczta Polska, wizyty w firmach i instytucjach są częstsze, ale nie oznacza to, że osoby prywatne są bezpieczne. Szczególnie kontrolowane mogą być osoby, które zarejestrowały odbiornik, ale przestały płacić lub istnieje podejrzenie, że posiadają sprzęt bez zgłoszenia.
Czy trzeba wpuścić kontrolera?
Wielu Polaków wierzy, że kontroler nie ma prawa wejść do mieszkania. To nie do końca prawda. Może wejść – ale tylko za zgodą właściciela. Oznacza to, że nie masz obowiązku wpuszczać kontrolera, ale odmowa może skutkować dalszymi krokami administracyjnymi.
W praktyce Poczta Polska może wystąpić o wyjaśnienia lub nawet o egzekucję należności, jeśli z dokumentacji wynika, że wcześniej posiadano zarejestrowany odbiornik i zaprzestano opłat.
Jak wygląda praca kontrolera RTV
Z dokumentów rekrutacyjnych wynika, że kontrolerzy muszą posiadać wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B i gotowość do podróży służbowych. Często wykorzystują też własne samochody. Poczta Polska wymaga od nich dobrej organizacji pracy i znajomości pakietu biurowego, bo każdy przypadek musi być szczegółowo udokumentowany.
Ich głównym zadaniem jest sprawdzanie, czy abonenci wywiązują się z obowiązków, a w razie potrzeby – sporządzanie protokołów i przekazywanie informacji do dalszych działań windykacyjnych.
Ile kosztuje abonament RTV w 2025 roku
Wysokość opłat pozostała bez zmian. W 2025 roku abonament RTV wynosi:
-
8,70 zł miesięcznie za radioodbiornik,
-
27,30 zł miesięcznie za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny.
To obowiązkowe daniny na rzecz mediów publicznych. Osoby, które nie płacą, muszą liczyć się z możliwością wezwania do zapłaty zaległości wraz z odsetkami.
Kontrole to nie fikcja
Wbrew popularnym opiniom, kontrole abonamentu RTV nie należą do przeszłości. Poczta Polska nadal realizuje plan działań i przypomina, że ma prawo sprawdzać gospodarstwa domowe. Choć wizyty w mieszkaniach są rzadsze, to jednak nie można ich całkowicie wykluczyć – zwłaszcza w przypadkach, gdy wcześniej dokonano rejestracji odbiornika.
Zdarza się, że kontrolerzy pojawiają się po kilku latach, by ustalić, dlaczego opłaty przestały być uiszczane.
Co to oznacza dla czytelnika
Osoby, które mają w domu radio lub telewizor, powinny upewnić się, że abonament jest regularnie opłacany. Poczta Polska prowadzi realne kontrole, a zaległości mogą być egzekwowane administracyjnie, nawet jeśli nie wpuści się kontrolera do domu.
Warto też pamiętać, że kontrole odbywają się wyłącznie w godzinach porannych i południowych – od 7:00 do 15:00. Jeśli ktoś zapuka do drzwi poza tym czasem, warto zachować ostrożność i poprosić o legitymację służbową.
