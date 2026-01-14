Kontrowersyjny zakaz na lodowisku. „Na lód wchodzimy trenować, a nie uprawiać romantyzm
Zaskakujący komunikat pojawił się w mediach społecznościowych jednego z bydgoskich lodowisk. Administratorzy obiektu poprosili odwiedzających o zmianę nawyków i powstrzymanie się od trzymania za ręce podczas jazdy. Wpis wywołał burzliwą dyskusję wśród internautów, którzy pytają: czy to jeszcze rekreacja, czy już obóz treningowy?
Wpis opublikowany przez Lodowisko Torbyd rozpoczyna się stanowczym stwierdzeniem: „Koniec z tamowaniem ruchu”. Obsługa obiektu zwróciła się z prośbą do par, aby od teraz nie trzymały się za ręce podczas jazdy na łyżwach. Argumentacja jest konkretna – administratorzy twierdzą, że pary rozciągają się na całą szerokość tafli, tworząc tzw. „żywe łańcuchy”, których nie sposób wyminąć.
Walentynki dopiero w lutym
W komunikacie użyto dość bezpośredniego języka. „Chcecie się potrzymać za rączkę? Zapraszamy na ławeczkę. Na lód wchodzimy trenować, a nie uprawiać romantyzm” – czytamy w poście. Autorzy wpisu zwracają również uwagę na kwestie bezpieczeństwa, sugerując, że trzymające się razem osoby przewracają się „podwójnie”. Dla singli, którzy mogą czuć się przytłoczeni widokiem par, lodowisko dodało żartobliwy dopisek: „Single – podziękujecie nam później”.
Internauci oburzeni: „Ktoś tu nieźle odleciał”
Zakaz spotkał się z szybką reakcją użytkowników, którzy w komentarzach nie kryli zdziwienia nowymi wytycznymi. Wielu z nich podkreśla, że lodowisko publiczne pełni funkcję rekreacyjną, a nie wyczynową.
Jeden z internautów nazwał wpis „kuriozalnym”, przypominając, że jest to „rekreacyjna ślizgawka, a nie sala treningowa”. W dyskusji pojawiło się również pytanie o rodziców z dziećmi – czy im także obsługa zabroni asekurowania pociech poprzez trzymanie za rękę?.
Inna komentująca zauważyła, że od trenowania są wynajęte tafle w klubach, natomiast ogólnodostępne ślizgawki służą do miłego spędzania czasu z najbliższymi.
Bezpieczeństwo czy brak empatii?
Wśród głosów krytycznych pojawił się również wątek bezpieczeństwa osób słabiej jeżdżących. Użytkownicy zwracają uwagę, że trzymanie za rękę często nie jest aktem romantyzmu, ale koniecznością:
- Wsparcie dla początkujących: „Czasem druga osoba po prostu gorzej jeździ… to trzymanie za rękę daje odrobinę wsparcia” – zauważa jedna z internautek.
- Przyjemność z jazdy: Komentujący podkreślają, że choć balans trzeba łapać samemu, to po prostu przyjemniej jeździ się we dwoje.
- Prawdziwe zagrożenia: Uczestnicy dyskusji sugerują, że większym problemem na tafli nie są pary, lecz osoby jeżdżące brawurowo, robiące niebezpieczne ślizgi i zajeżdżające drogę innym.
Co to oznacza dla Ciebie? Nowe zasady na taflach
Sytuacja z Bydgoszczy pokazuje, że regulaminy korzystania z obiektów sportowych mogą być interpretowane w różny sposób. Zanim wybierzesz się na łyżwy, warto pamiętać o kilku kwestiach:
- Sprawdź regulamin: Choć zakaz trzymania się za ręce nie jest standardem, obsługa ma prawo reagować, jeśli zachowanie użytkowników zagraża bezpieczeństwu.
- Dostosuj jazdę do tłumu: Tworzenie szerokich „łańcuchów” ze znajomymi na zatłoczonej tafli faktycznie może być niebezpieczne dla innych łyżwiarzy.
- Zwracaj uwagę na komunikaty: Administratorzy obiektów coraz częściej korzystają z mediów społecznościowych, by wprowadzać doraźne zasady porządkowe.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.