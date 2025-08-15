Korepetycje w nowym roku szkolnym! Ceny biją rekordy, a rodzice alarmują o finansowej katastrofie.
Rok 2025 staje się prawdziwym punktem zwrotnym dla polskiej edukacji pozaformalnej. Rynek korepetycji przeżywa boom, jakiego jeszcze nie widzieliśmy – i to nie tylko pod względem popularności, ale przede wszystkim cen.
Korepetycje w cenie luksusu
Średnia stawka za godzinę zajęć osiągnęła już 77,21 zł. To oznacza, że dla wielu rodzin korepetycje przestają być standardowym wsparciem edukacyjnym, a stają się towarem premium. Matematyka i informatyka są absolutnymi liderami kosztów – w Warszawie i Zabrzu ceny przekraczają nawet 100 zł za godzinę. To kwoty, które jeszcze kilka lat temu były nie do pomyślenia.
Lawina wydatków dla rodziców
Aż 73% rodziców deklaruje, że regularnie finansuje dodatkowe lekcje swoich dzieci. Średnie miesięczne obciążenie wynosi około 900 zł, co daje ponad 10 tys. zł rocznie. To równowartość zagranicznych wakacji, kursu językowego czy nawet opłaty semestralnej na prywatnej uczelni. W wielu domach pojawia się więc dramatyczne pytanie: czy korepetycje rzeczywiście przynoszą adekwatne efekty, skoro część uczniów mimo dodatkowych godzin nie poprawia znacząco ocen?
Nierówności w edukacji
Eksperci ostrzegają, że rynek korepetycji pogłębia różnice między tymi, którzy mogą sobie pozwolić na najlepszych nauczycieli, a tymi, których na to nie stać. W efekcie tworzy się nowa edukacyjna elita, a dostęp do sukcesu staje się coraz bardziej zależny od zasobności portfela rodziców.
Dlaczego ceny rosną?
Za rosnącymi stawkami stoi kilka czynników: większa liczba uczniów przygotowujących się do matury i egzaminów, niepewność związana z reformami oświaty, a także coraz powszechniejsza praktyka prowadzenia korepetycji poza oficjalnym systemem podatkowym. Elastyczność ofert i konkurencja działają paradoksalnie – zamiast obniżać ceny, podbijają je tam, gdzie popyt jest najwyższy.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli jesteś rodzicem, musisz liczyć się z coraz większymi wydatkami na edukację. Korepetycje mogą okazać się nie tyle wyborem, co koniecznością, by Twoje dziecko nadążało za wymaganiami. Jeśli jesteś uczniem, rosnące stawki mogą oznaczać większą presję na szybkie efekty z każdej godziny nauki.
Rynek korepetycji w Polsce stał się prawdziwym polem bitwy – nie tylko o wyniki w szkole, ale o przyszłość młodego pokolenia. Nadchodzące lata pokażą, czy ten edukacyjny luksus stanie się jeszcze bardziej elitarny, czy też konkurencja i innowacje zrównoważą lawinę kosztów.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
