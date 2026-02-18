Korytarze w blokach pod lupą służb! Mandaty do kilku tysięcy złotych
Wystawianie rowerów, wózków czy starych mebli na części wspólne budynków przestaje być jedynie powodem sąsiedzkich kłótni, a staje się kosztownym wykroczeniem. Straż Pożarna oraz Policja zaostrzają kontrole drożności dróg ewakuacyjnych, nakładając surowe kary finansowe na osoby, które traktują klatki schodowe jak prywatne magazyny
Wysokie ceny najmu i niewielkie metraże mieszkań skłaniają wielu Polaków do szukania dodatkowej przestrzeni poza progiem własnego lokalu. Na korytarzach masowo pojawiają się hulajnogi, szafki na buty, a nawet gabaryty czekające na wywiezienie. Choć dla właścicieli to wygoda, dla służb ratunkowych to śmiertelne zagrożenie, które w 2026 roku jest karane z pełną surowością.
Rower i wózek jako materiał palny
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku, korytarze pełnią funkcję dróg ewakuacyjnych. Przechowywanie na nich przedmiotów jest zabronione z dwóch kluczowych powodów. Po pierwsze, elementy gumowe i plastikowe w rowerach czy wózkach są traktowane jako materiały palne. Po drugie, każdy przedmiot na drodze komunikacyjnej może drastycznie utrudnić akcję ratowniczą.
O tym, jak tragiczne w skutkach może być składowanie przedmiotów na korytarzach, przekonali się mieszkańcy Legionowa, gdzie w bloku wybuchł pożar wystawionych mebli. Ogień błyskawicznie odciął drogę ucieczki lokatorom z wyższych pięter, co pokazuje, że klatka schodowa w sytuacjach kryzysowych musi być całkowicie pusta.
Grzywny idą w tysiące złotych
Służby dysponują szerokim wachlarzem kar dla osób ignorujących przepisy przeciwpożarowe:
Mandaty od Straży Pożarnej: Mogą wynieść do 5000 zł, jeśli kontrola wykaże uporczywe blokowanie dróg ewakuacyjnych.
Sankcje z Kodeksu Wykroczeń: Artykuł 82 § 1 pkt 7 przewiduje naganę, grzywnę, a w skrajnych przypadkach nawet areszt za składowanie materiałów palnych w sposób zmniejszający wymaganą szerokość przejścia.
Regulaminy spółdzielni: Zarządcy budynków coraz częściej wprowadzają zapisy o przymusowym usunięciu mienia na koszt właściciela.
Eksperci z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej przypominają, że korytarz nie jest częścią składową mieszkania, lecz wspólną infrastrukturą bezpieczeństwa, która musi pozostać drożna przez 24 godziny na dobę.
Jeśli przechowujesz jakiekolwiek przedmioty na klatce schodowej lub korytarzu, wykonaj poniższe kroki, aby uniknąć mandatu i poprawić bezpieczeństwo:
Opróżnij drogę ewakuacyjną: Niezwłocznie zabierz do mieszkania lub komórki lokatorskiej rowery, wózki dziecięce i szafki. Nawet jeśli nie utrudniają przejścia, są traktowane jako obciążenie ogniowe.
Zutylizuj stare meble: Nie wystawiaj gabarytów na korytarz „na chwilę”. Skorzystaj z harmonogramu odbioru odpadów wielkogabarytowych lub wywieź je do punktu selektywnej zbiórki.
Sprawdź regulamin budynku: Upewnij się, czy Twoja spółdzielnia nie oferuje ogólnodostępnej wózkowni lub rowerowni, które są jedynymi legalnymi miejscami do trzymania sprzętów poza lokalem.
Zgłoś zagrożenie: Jeśli sąsiedzi uporczywie blokują przejście, w pierwszej kolejności zawiadom administrację. W przypadku braku reakcji, masz prawo wezwać Straż Pożarną do przeprowadzenia kontroli drożności dróg ewakuacyjnych.
