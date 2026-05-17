Kościoły rezygnują z gotówki. Tak zmieniają się parafie w Polsce

Coraz więcej polskich parafii rezygnuje z tradycyjnej tacy i wprowadza płatności kartą oraz BLIK-iem. W części kościołów wierni mogą już przekazywać datki wyłącznie bezgotówkowo, a duchowni przekonują, że to wygodniejsze i bardziej przejrzyste rozwiązanie. Cyfrowa rewolucja w kościołach nabiera tempa i obejmuje kolejne parafie w całej Polsce.
Kościoły bez gotówki? Coraz więcej parafii stawia na płatności kartą i BLIK
Jeszcze kilka lat temu płatność kartą w kościele wydawała się czymś trudnym do wyobrażenia. Dziś w wielu parafiach wierni mogą przekazać ofiarę za pomocą terminala, telefonu lub BLIK-a. W części świątyń tradycyjna taca została już całkowicie wycofana, a duchowni przekonują, że cyfrowe rozwiązania to odpowiedź na zmieniające się przyzwyczajenia Polaków.
Pierwszy ofiaromat rozpoczął zmiany
Początek cyfrowej rewolucji w polskich kościołach datowany jest na 2019 rok. Wtedy w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w krakowskich Mistrzejowicach pojawił się pierwszy w Polsce ofiaromat.
Urządzenie umożliwiło wiernym składanie datków bez użycia gotówki. Ofiarę można było przekazać kartą płatniczą lub BLIK-iem.
Dla części parafian było to duże zaskoczenie, ale z czasem rozwiązanie zaczęło zyskiwać popularność także w innych miastach.
Coraz więcej parafii rezygnuje z gotówki
Obecnie ofiaromaty działają już w kilkuset parafiach w całej Polsce.
Duchowni podkreślają, że zmieniają się codzienne nawyki wiernych. Coraz więcej osób na co dzień praktycznie nie korzysta z gotówki, dlatego brak możliwości płatności elektronicznych w kościele stawał się problemem.
W wielu świątyniach terminale i płatności BLIK funkcjonują dziś obok tradycyjnej tacy.
W Poznaniu zniknęła tradycyjna taca
Jednym z najbardziej znanych przykładów jest parafia Imienia Jezus w Poznaniu.
To właśnie tam całkowicie zrezygnowano z tradycyjnego zbierania pieniędzy podczas mszy.
Proboszcz parafii tłumaczył, że decyzja była naturalną odpowiedzią na współczesne realia i przyzwyczajenia wiernych.
Datki można przekazywać wyłącznie elektronicznie.
Duchowni mówią o większej przejrzystości
Kościoły korzystające z elektronicznych płatności podkreślają również większą kontrolę nad finansami.
Łatwiejsze ma być rozliczanie wydatków oraz informowanie wiernych o tym, na co przeznaczane są środki zebrane podczas mszy.
Pieniądze trafiają m.in. na:
- remonty świątyń,
- utrzymanie parafii,
- opłacenie rachunków,
- cmentarze i inwestycje parafialne.
Nie wszystkie parafie chcą rezygnować z tradycji
Mimo rosnącej popularności elektronicznych ofiar wiele parafii nadal pozostaje przy tradycyjnej tacy.
W części kościołów nowoczesne rozwiązania mają być jedynie dodatkową opcją dla wiernych.
Takie urządzenia pojawiły się już m.in. w:
- Warszawie,
- Lublinie,
- Kazimierzu Dolnym,
- Wąwolnicy.
Cyfrowa transformacja dociera do Kościoła
Eksperci zwracają uwagę, że cyfryzacja obejmuje dziś praktycznie każdą sferę życia społecznego, dlatego podobne zmiany pojawiają się także w parafiach.
Wiele wskazuje na to, że w najbliższych latach liczba kościołów korzystających z płatności bezgotówkowych będzie rosła.
Na razie jednak tradycyjna taca i elektroniczne datki prawdopodobnie jeszcze długo będą funkcjonować równolegle.
