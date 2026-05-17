Kościoły rezygnują z gotówki. Tak zmieniają się parafie w Polsce

17 maja 2026 12:25 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Coraz więcej polskich parafii rezygnuje z tradycyjnej tacy i wprowadza płatności kartą oraz BLIK-iem. W części kościołów wierni mogą już przekazywać datki wyłącznie bezgotówkowo, a duchowni przekonują, że to wygodniejsze i bardziej przejrzyste rozwiązanie. Cyfrowa rewolucja w kościołach nabiera tempa i obejmuje kolejne parafie w całej Polsce.

Ksiądz na mszy zbiera datki. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy użyciu Gemini)

Kościoły bez gotówki? Coraz więcej parafii stawia na płatności kartą i BLIK

Jeszcze kilka lat temu płatność kartą w kościele wydawała się czymś trudnym do wyobrażenia. Dziś w wielu parafiach wierni mogą przekazać ofiarę za pomocą terminala, telefonu lub BLIK-a. W części świątyń tradycyjna taca została już całkowicie wycofana, a duchowni przekonują, że cyfrowe rozwiązania to odpowiedź na zmieniające się przyzwyczajenia Polaków.

Pierwszy ofiaromat rozpoczął zmiany

Początek cyfrowej rewolucji w polskich kościołach datowany jest na 2019 rok. Wtedy w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w krakowskich Mistrzejowicach pojawił się pierwszy w Polsce ofiaromat.

Urządzenie umożliwiło wiernym składanie datków bez użycia gotówki. Ofiarę można było przekazać kartą płatniczą lub BLIK-iem.

Dla części parafian było to duże zaskoczenie, ale z czasem rozwiązanie zaczęło zyskiwać popularność także w innych miastach.

Coraz więcej parafii rezygnuje z gotówki

Obecnie ofiaromaty działają już w kilkuset parafiach w całej Polsce.

Duchowni podkreślają, że zmieniają się codzienne nawyki wiernych. Coraz więcej osób na co dzień praktycznie nie korzysta z gotówki, dlatego brak możliwości płatności elektronicznych w kościele stawał się problemem.

W wielu świątyniach terminale i płatności BLIK funkcjonują dziś obok tradycyjnej tacy.

W Poznaniu zniknęła tradycyjna taca

Jednym z najbardziej znanych przykładów jest parafia Imienia Jezus w Poznaniu.

To właśnie tam całkowicie zrezygnowano z tradycyjnego zbierania pieniędzy podczas mszy.

Proboszcz parafii tłumaczył, że decyzja była naturalną odpowiedzią na współczesne realia i przyzwyczajenia wiernych.

Datki można przekazywać wyłącznie elektronicznie.

Duchowni mówią o większej przejrzystości

Kościoły korzystające z elektronicznych płatności podkreślają również większą kontrolę nad finansami.

Łatwiejsze ma być rozliczanie wydatków oraz informowanie wiernych o tym, na co przeznaczane są środki zebrane podczas mszy.

Pieniądze trafiają m.in. na:

  • remonty świątyń,
  • utrzymanie parafii,
  • opłacenie rachunków,
  • cmentarze i inwestycje parafialne.

Nie wszystkie parafie chcą rezygnować z tradycji

Mimo rosnącej popularności elektronicznych ofiar wiele parafii nadal pozostaje przy tradycyjnej tacy.

W części kościołów nowoczesne rozwiązania mają być jedynie dodatkową opcją dla wiernych.

Takie urządzenia pojawiły się już m.in. w:

  • Warszawie,
  • Lublinie,
  • Kazimierzu Dolnym,
  • Wąwolnicy.

Cyfrowa transformacja dociera do Kościoła

Eksperci zwracają uwagę, że cyfryzacja obejmuje dziś praktycznie każdą sferę życia społecznego, dlatego podobne zmiany pojawiają się także w parafiach.

Wiele wskazuje na to, że w najbliższych latach liczba kościołów korzystających z płatności bezgotówkowych będzie rosła.

Na razie jednak tradycyjna taca i elektroniczne datki prawdopodobnie jeszcze długo będą funkcjonować równolegle.

