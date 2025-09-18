Kosiniak-Kamysz z nieoczekiwaną misją w Ukrainie. Kluczowe rozmowy o bezpieczeństwie
Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz niespodziewanie przybył do Kijowa, gdzie rozmawia z władzami Ukrainy o dalszym wsparciu ze strony NATO, szkoleniu polskich żołnierzy z użycia dronów i podpisaniu nowych umów wojskowych.
Niespodziewana wizyta Kosiniaka-Kamysza w Kijowie. Polska zacieśnia współpracę wojskową z Ukrainą
Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przybył w czwartek rano do Kijowa. Jego wizyta nie była wcześniej zapowiadana ze względów bezpieczeństwa. Spotkanie z przedstawicielami ukraińskiego rządu ma wzmocnić dwustronne relacje i podkreślić rolę Polski w systemie wsparcia dla Ukrainy ze strony NATO.
Spotkanie z Denysem Szmyhalem
Szef polskiego MON rozpoczął dzień od rozmów z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. Głównym tematem jest obecna sytuacja na froncie oraz dalsze wsparcie sojuszników w odpieraniu rosyjskiej agresji. Jak podkreślają źródła w resorcie, Warszawa chce nie tylko utrzymać, ale i rozszerzyć współpracę wojskową z Kijowem.
Drony w centrum rozmów
Szczególny nacisk w trakcie spotkania ma zostać położony na kwestie związane z użyciem bezzałogowych statków powietrznych. Polska, która sama doświadczyła naruszenia swojej przestrzeni powietrznej przez 21 dronów w nocy z 10 na 11 września, chce skorzystać z doświadczeń ukraińskiej armii. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział już wsparcie w szkoleniu polskich żołnierzy z wykorzystania dronów w warunkach bojowych.
Kilka z dronów, które wtargnęły na terytorium Polski, zostało zestrzelonych przez systemy obrony powietrznej NATO. Incydent ten stał się impulsem do zacieśnienia współpracy w obszarze obrony powietrznej i nowoczesnych technologii.
Podpisanie kluczowych umów
Podczas wizyty Kosiniaka-Kamysza planowane jest podpisanie dwóch dokumentów regulujących współpracę wojskową Polski i Ukrainy. Pierwszy ma dotyczyć ogólnych zasad współpracy w dziedzinie obronności, drugi – funkcjonowania Centrum Analizy Edukacji i Szkolenia NATO-Ukraina (JATEC) w Bydgoszczy. Placówka ta odgrywa coraz większą rolę w wymianie doświadczeń i szkoleniach dla ukraińskich żołnierzy.
Symboliczne znaczenie wizyty
Niespodziewana obecność polskiego wicepremiera w Kijowie ma również wymiar polityczny. Pokazuje determinację Warszawy, by pozostawać jednym z kluczowych partnerów Ukrainy w regionie i w ramach NATO. Podkreśla też, że Polska traktuje zagrożenia hybrydowe – w tym związane z dronami – jako wspólne wyzwanie dla całego sojuszu.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.