Koszmar na budowie w Warszawie. 22-latek uwięziony kilka metrów pod ziemią

13 maja 2026 15:44 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Dramatyczne sceny rozegrały się w Warszawie. W godzinach porannych przy ulicy Antoniewskiej na Mokotowie doszło do poważnego wypadku na terenie budowy. Młody mężczyzna został uwięziony w studni na głębokości około 5 metrów.

Wypadek na budowie w Warszawie Fot. Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy
Wypadek na budowie w Warszawie Fot. Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy

Uwięziony pod ziemią. Liczyła się każda minuta

22-letni pracownik podczas wykonywania obowiązków znalazł się w pułapce, z której nie mógł się sam wydostać. Sytuacja była niezwykle niebezpieczna i wymagała natychmiastowej interwencji służb.

Na miejsce skierowano duże siły ratownicze. Ze względu na trudne warunki akcja była skomplikowana i wymagała specjalistycznego sprzętu oraz precyzyjnych działań.

Wypadek na budowie w Warszawie Fot. Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy
Wypadek na budowie w Warszawie Fot. Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy

Duża akcja służb. W akcji 10 zastępów straży

W działania zaangażowano aż 10 zastępów straży pożarnej z różnych jednostek, w tym JRG nr 3, 7, 14 i 15 oraz Grupę Operacyjną Miasta. Całość koordynował zastępca komendanta miejskiego PSP w Warszawie, bryg. Jakub Okólski.

Ratownicy musieli działać ostrożnie, by nie pogorszyć sytuacji poszkodowanego. Każdy ruch mógł mieć znaczenie.

Wypadek na budowie w Warszawie Fot. Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy
Wypadek na budowie w Warszawie Fot. Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy

Pod stałą opieką medyków

Przez cały czas trwania akcji 22-latek znajdował się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Strażacy skupili się na bezpiecznym uwolnieniu jego kończyny i ewakuacji na powierzchnię.

Akcja była wymagająca i trwała dłużej ze względu na warunki panujące pod ziemią oraz ryzyko dla zdrowia i życia mężczyzny.

Szczęśliwy finał dramatycznej akcji

Ostatecznie ratownikom udało się wydostać poszkodowanego na powierzchnię. Choć sytuacja była bardzo poważna, zakończyła się bez najgorszego scenariusza.

To zdarzenie pokazuje, jak niebezpieczna potrafi być praca na budowie i jak ważna jest szybka reakcja służb ratunkowych w takich sytuacjach.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna