Koszmar! Prokuratura bada tajemniczą śmierć, mężczyzna nie żyje, na ciele ślady pogryzienia.
Makabryczne odkrycie w gminie Poddębice. Na terenie jednej z posesji odnaleziono ciało 76-letniego mężczyzny. Ślady na jego ciele wskazują, że mógł zostać zaatakowany przez psy.
Dramatyczne zdarzenie miało miejsce w pobliżu domu ofiary. Według wstępnych ustaleń mężczyzna wyszedł na podwórko i tam doszło do tragedii. Na miejscu pracują biegli i prokurator, którzy zabezpieczyli teren i będą szczegółowo badać przyczynę śmierci.
Według świadków w okolicy znajdowało się kilka psów. Śledczy będą ustalać, czy zwierzęta należały do gospodarstwa, czy były bezpańskie. Ich zachowanie i ślady zębów na ciele mają być kluczowym dowodem w sprawie.
Co to oznacza dla mieszkańców? Sprawa budzi ogromny niepokój w lokalnej społeczności, która obawia się o bezpieczeństwo swoje i dzieci. Władze zapowiadają kontrolę warunków trzymania zwierząt, a prokuratura bada, czy doszło do zaniedbań, które mogły doprowadzić do tragedii.
Eksperci podkreślają, że każdy właściciel psów ma obowiązek zabezpieczyć posesję i zapewnić, by zwierzęta nie stanowiły zagrożenia. W przeciwnym razie konsekwencje mogą być dramatyczne – zarówno prawne, jak i ludzkie.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
