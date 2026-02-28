Koszmar w wakacyjnym raju. Ogień w sercu Dubai Marina, nad miastem unosi się gęsty dym
Dubaj znalazł się w centrum dramatycznych wydarzeń. W sobotę 28 lutego po południu w luksusowej dzielnicy Dubai Marina doszło do silnej eksplozji. Nad wieżowcami unosi się gęsty słup dymu, który widoczny jest z różnych części miasta.
Świadkowie mówią o potężnym huku, który miał być słyszalny w wielu rejonach Dubaju. W mediach społecznościowych błyskawicznie zaczęły pojawiać się nagrania pokazujące kłęby czarnego dymu wznoszące się nad jedną z najbardziej prestiżowych części metropolii.
Płonie hotel w ekskluzywnej dzielnicy
Według nieoficjalnych doniesień ogień mógł objąć jeden z hoteli w rejonie mariny. Wstępne informacje wskazują, że obiekt znajduje się w pobliżu galerii Nakheel Mall oraz hotelu Dukes The Palm, jednak dokładna lokalizacja nie została dotąd oficjalnie potwierdzona.
Na razie nie ma komunikatu władz dotyczącego liczby poszkodowanych ani przyczyn eksplozji. Służby ratunkowe pracują na miejscu zdarzenia.
🔴#LATEST ─ Reports of a loud explosion in Dubai on Saturday and one of them saw a plume of smoke rising from the city pic.twitter.com/mojEM6QJc5
— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) February 28, 2026
Napięcie w regionie rośnie
Wcześniej nad Dubajem przechwycono irańskie pociski, co dodatkowo podsyca obawy o bezpieczeństwo w regionie. Eksplozja w jednej z najbardziej rozpoznawalnych części miasta może oznaczać poważne konsekwencje dla stabilności w Zatoce Perskiej.
Dubai Marina to symbol luksusu i światowego biznesu. Każde poważne zdarzenie w tej części miasta odbija się szerokim echem nie tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, lecz także na rynkach międzynarodowych.
Sytuacja jest dynamiczna
Na ten moment brak oficjalnych informacji o ofiarach. Władze nie potwierdziły, czy eksplozja ma związek z wcześniejszymi napięciami militarnymi w regionie.
Mieszkańcy i turyści proszeni są o unikanie okolic Dubai Marina oraz śledzenie komunikatów lokalnych służb.
Sytuacja rozwija się bardzo szybko. Kolejne informacje mogą pojawić się w najbliższych godzinach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.