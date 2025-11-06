Koszmarny wypadek pod Warszawą. Mężczyzna został wciągnięty przez maszynę do mięsa
Do dramatycznego zdarzenia doszło dziś w Jedlińsku w województwie mazowieckim. Podczas pracy w jednym z zakładów przetwórstwa mięsnego doszło do poważnego wypadku. Mężczyzna został uwięziony w podajniku maszyny rozdrabniającej mięso.
Na miejsce natychmiast wezwano wszystkie służby ratunkowe. Strażacy, używając specjalistycznych narzędzi, uwolnili poszkodowanego, którego nogi zostały zakleszczone w urządzeniu. Następnie przekazali go zespołowi ratownictwa medycznego.
Na ten moment nie wiadomo, w jakim stanie znajduje się mężczyzna. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności wypadku oraz tego, czy w zakładzie przestrzegano zasad bezpieczeństwa pracy.
To kolejny w ostatnich tygodniach poważny wypadek przy pracy w regionie. Służby apelują do pracodawców o zachowanie szczególnej ostrożności i rygorystyczne przestrzeganie przepisów BHP, zwłaszcza podczas obsługi niebezpiecznych maszyn.
Co to oznacza dla czytelnika
Takie zdarzenia przypominają, jak istotne jest bezpieczeństwo w miejscu pracy. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii. Każdy pracownik powinien być odpowiednio przeszkolony, a maszyny regularnie kontrolowane. Dbanie o bezpieczeństwo to obowiązek nie tylko pracodawcy, ale i całego zespołu.
