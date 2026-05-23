Koszmarny wypadek w przydomowym ogrodzie! 5-letnie dziecko trafiło na stół operacyjny

Nieszczęśliwy wypadek podczas strzelania do tarczy

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie, krótko przed godziną 17:00, w miejscowości Odolanów (powiat ostrowski). Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami funkcjonariuszy policji, na terenie przydomowego ogrodu trwała rekreacyjna zabawa. Starszy z rodzeństwa, 13-letni chłopiec, strzelał z wiatrówki do ustawionej tarczy. W pewnym momencie, bezpośrednio na linii oddawanego właśnie strzału, niespodziewanie i przypadkowo pojawił się jego 5-letni brat.

Śrut trafił młodszego chłopca w okolice podbrzusza. Ranne dziecko zostało niezwłocznie zabrane z miejsca wypadku i przewiezione do szpitala, gdzie lekarze podjęli natychmiastową walkę o jego zdrowie. Z doniesień medialnych wynika, że pacjent przeszedł już niezbędną operację chirurgiczną, a jego stan zdrowia określa się obecnie jako stabilny.

Kluczowe parametry i status zdarzenia

Element postępowania Ustalenia policji / Stan faktyczny Lokalizacja i czas Odolanów, pow. ostrowski; piątek przed godz. 17:00 Uczestnicy zdarzenia Bracia w wieku 13 lat (strzelający) oraz 5 lat (poszkodowany) Stan zdrowia ofiary Stabilny, po przebytej operacji w szpitalu Status prawny broni Wiatrówka zabezpieczona; ten typ broni nie wymaga pozwolenia Sytuacja rodzinna Rodzice trzeźwi, brak wcześniejszych zgłoszeń o przemocy

Drobiazgowe śledztwo i brak wcześniejszej patologii

Na miejsce natychmiast skierowano policyjną grupę dochodzeniowo-śledczą. Mundurowi przeprowadzili drobiazgowe oględziny ogrodu oraz zabezpieczyli broń pneumatyczną, z której padł niefortunny strzał. Warto podkreślić, że na użytkowany przez nastolatka model wiatrówki polskie prawo nie nakłada obowiązku posiadania oficjalnego pozwolenia.

W toku rutynowych czynności sprawdzono również sytuację domową rodziny. Funkcjonariusze zbadali stan trzeźwości rodziców, którzy opiekowali się dziećmi – oboje byli całkowicie trzeźwi. Weryfikacja policyjnych rejestrów wykazała ponadto, że pod wskazanym adresem nigdy nie dochodziło do jakichkolwiek incydentów związanych z przemocą domową czy procedurą Niebieskiej Karty.

– O zdarzeniu został poinformowany sąd rodzinny i nieletnich w Ostrowie Wielkopolskim. Aktualnie wyjaśniamy szczegóły, okoliczności i przebieg tego zdarzenia. Wstępnie ustalenia wskazują, że był to nieszczęśliwy wypadek – poinformowała oficer prasowa KPP w Ostrowie Wielkopolskim, asp. Ewa Golińska-Jurasz.

Sprawą z urzędu zajmą się teraz sędziowie wyspecjalizowani w sprawach rodzinnych oraz nieletnich, którzy dokładnie przeanalizują, czy nad dziećmi sprawowano w tamtym momencie należyty i odpowiedzialny nadzór rodzicielski.