Koszmarny wypadek w przydomowym ogrodzie! 5-letnie dziecko trafiło na stół operacyjny
Nieszczęśliwy wypadek podczas strzelania do tarczy
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie, krótko przed godziną 17:00, w miejscowości Odolanów (powiat ostrowski). Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami funkcjonariuszy policji, na terenie przydomowego ogrodu trwała rekreacyjna zabawa. Starszy z rodzeństwa, 13-letni chłopiec, strzelał z wiatrówki do ustawionej tarczy. W pewnym momencie, bezpośrednio na linii oddawanego właśnie strzału, niespodziewanie i przypadkowo pojawił się jego 5-letni brat.
Śrut trafił młodszego chłopca w okolice podbrzusza. Ranne dziecko zostało niezwłocznie zabrane z miejsca wypadku i przewiezione do szpitala, gdzie lekarze podjęli natychmiastową walkę o jego zdrowie. Z doniesień medialnych wynika, że pacjent przeszedł już niezbędną operację chirurgiczną, a jego stan zdrowia określa się obecnie jako stabilny.
Kluczowe parametry i status zdarzenia
|Element postępowania
|Ustalenia policji / Stan faktyczny
|Lokalizacja i czas
|Odolanów, pow. ostrowski; piątek przed godz. 17:00
|Uczestnicy zdarzenia
|Bracia w wieku 13 lat (strzelający) oraz 5 lat (poszkodowany)
|Stan zdrowia ofiary
|Stabilny, po przebytej operacji w szpitalu
|Status prawny broni
|Wiatrówka zabezpieczona; ten typ broni nie wymaga pozwolenia
|Sytuacja rodzinna
|Rodzice trzeźwi, brak wcześniejszych zgłoszeń o przemocy
Drobiazgowe śledztwo i brak wcześniejszej patologii
Na miejsce natychmiast skierowano policyjną grupę dochodzeniowo-śledczą. Mundurowi przeprowadzili drobiazgowe oględziny ogrodu oraz zabezpieczyli broń pneumatyczną, z której padł niefortunny strzał. Warto podkreślić, że na użytkowany przez nastolatka model wiatrówki polskie prawo nie nakłada obowiązku posiadania oficjalnego pozwolenia.
W toku rutynowych czynności sprawdzono również sytuację domową rodziny. Funkcjonariusze zbadali stan trzeźwości rodziców, którzy opiekowali się dziećmi – oboje byli całkowicie trzeźwi. Weryfikacja policyjnych rejestrów wykazała ponadto, że pod wskazanym adresem nigdy nie dochodziło do jakichkolwiek incydentów związanych z przemocą domową czy procedurą Niebieskiej Karty.
– O zdarzeniu został poinformowany sąd rodzinny i nieletnich w Ostrowie Wielkopolskim. Aktualnie wyjaśniamy szczegóły, okoliczności i przebieg tego zdarzenia. Wstępnie ustalenia wskazują, że był to nieszczęśliwy wypadek – poinformowała oficer prasowa KPP w Ostrowie Wielkopolskim, asp. Ewa Golińska-Jurasz.
Sprawą z urzędu zajmą się teraz sędziowie wyspecjalizowani w sprawach rodzinnych oraz nieletnich, którzy dokładnie przeanalizują, czy nad dziećmi sprawowano w tamtym momencie należyty i odpowiedzialny nadzór rodzicielski.
