Koszt zakupu uwielbianych owoców szaleje z dnia na dzień! Nawet 40 procent różnicy w ciągu doby

1 czerwca 2026 09:56 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Klienci oraz handlowcy przecierają oczy ze zdumienia, obserwując sytuację na giełdach owocowo-warzywnych. Notowania truskawek przypominają obecnie prawdziwy rollercoaster, wykazując gigantyczne skoki stawek w ujęciu dobowym. Eksperci zapowiadają jednak, że zbliża się moment, który przyniesie ulgę portfelom konsumentów. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w segmencie innych owoców premium.

łubianki z truskawkami
Fot. Pixabay

Cenowe szaleństwo w Broniszach. Wszystko w rękach pogodowej aury

Na podwarszawskim rynku hurtowym w Broniszach panuje obecnie ogromne poruszenie. Ceny flagowego polskiego owocu sezonowego potrafią zmienić się o astronomiczne 30–40 proc. w ciągu zaledwie jednej doby. Tak niestabilna sytuacja jest bezpośrednią konsekwencją faktu, że plantacje znajdują się w przededniu tzw. szczytu podażowego.

Dojrzewanie owoców w gruncie następuje etapami, a nieregularne dostawy do hurtowni są mocno uzależnione od kaprysów aury i chwilowego układu pogodowego. Jak informuje Maciej Kmera, ceniony ekspert rynku hurtowego z giełdy w Broniszach, obecne stawki za polskie truskawki oscylują w granicach 15–17 zł za kilogram. Specjalista zaznacza jednak, że lada dzień możemy być świadkami spektakularnego załamania tych cen – wystarczy kilka słonecznych i ciepłych dni, by wysyp dojrzałych owoców drastycznie obniżył koszty zakupów.

Zagraniczna alternatywa i rosnący fenomen „samozbiorów”

Dla konsumentów szukających tańszych rozwiązań alternatywą pozostaje import. Na stoiskach wciąż prężnie reprezentowane są owoce sprowadzane z południa Europy oraz Bałkanów. Truskawki z Grecji i Serbii stabilnie utrzymują swoją wycenę w bezpiecznym przedziale od 10 do 14 zł za kilogram, stanowiąc silną konkurencję dla rodzimych zbiorów.

W obliczu rynkowych wahań, coraz większą popularnością w kraju cieszy się unikalna inicjatywa rolników, tzw. samozbiory. Producenci masowo zapraszają klientów bezpośrednio na swoje plantacje za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Konsumenci mogą wejść na pole i samodzielnie rwać owoce prosto z krzaczków. Choć w niektórych lokalizacjach cena za tak zebrany kilogram wciąż wynosi około 15 zł, to dla wielu rodzin wyprawa ta stanowi formę weekendowej rekreacji oraz gwarancję absolutnej świeżowości produktu bez marży pośredników.

Stabilizacja na bardzo wysokim poziomie. Maliny to wciąż towar luksusowy

O ile w sektorze truskawkowym panuje logistyczny i cenowy chaos, o tyle rynek malin wykazuje skrajnie odmienną specyfikę. W tym przypadku nie ma mowy o nagłych skokach notowań, co wynika ze stabilnej, aczkolwiek wciąż bardzo skromnej podaży towaru.

Dostępne w sprzedaży owoce pochodzą wyłącznie z upraw szklarniowych, co generuje wysokie koszty stałe dla ogrodników. Przy jednoczesnym, dość powściągliwym popycie ze strony kupujących, cena hurtowa malin zamurowała się na pułapie około 70 zł za kilogram, co czyni je obecnie jednym z najdroższych owoców deserowych na rynku.

Zestawienie cen i statusu podaży owoców sezonowych (czerwiec 2026 r.)

Gatunek owocu / Pochodzenie Aktualna cena hurtowa (za 1 kg) Dynamika i wahania rynku Prognoza na najbliższe dni
Truskawka krajowa (Polska) 15,00 – 17,00 zł Skoki o 30-40% dziennie Spodziewany gwałtowny spadek cen
Truskawka importowana (Grecja, Serbia) 10,00 – 14,00 zł Umiarkowana stabilizacja Stopniowe wygaszanie dostaw
Malina szklarniowa (Polska) Ok. 70,00 zł Niska podaż, stabilny kurs Utrzymanie wysokiej ceny luksusowej
Truskawka z samozbiorów (Zrób to sam) Ok. 15,00 zł Zależna od decyzji plantatora Rosnąca popularność trendu

Co przyniosą kolejne tygodnie?

Sytuacja na rynku hurtowym jednoznacznie wskazuje, że czerwiec będzie czasem wielkich korekt cenowych. Masowe wejście w pełnię owocowania tradycyjnych plantacji gruntowych niechybnie zmusi pośredników do obniżek, co błyskawicznie powinno przełożyć się na cenniki na lokalnych straganach i w marketach.

Z kolei na tańsze, ogólnodostępne maliny z otwartego gruntu konsumenci będą musieli jeszcze poczekać, do momentu aż letnie słońce naturalnie przyspieszy wegetację tych krzewów poza szklarniami.

 

 

 

 

Opracowanie na podstawie oficjalnych danych giełdy owocowo-warzywnej w Broniszach pod Warszawą, analiz eksperckich Macieja Kmery, publikacji branżowych serwisu SadyOgrody, oraz Business Insider

 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna