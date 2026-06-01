Koszt zakupu uwielbianych owoców szaleje z dnia na dzień! Nawet 40 procent różnicy w ciągu doby

Klienci oraz handlowcy przecierają oczy ze zdumienia, obserwując sytuację na giełdach owocowo-warzywnych. Notowania truskawek przypominają obecnie prawdziwy rollercoaster, wykazując gigantyczne skoki stawek w ujęciu dobowym. Eksperci zapowiadają jednak, że zbliża się moment, który przyniesie ulgę portfelom konsumentów. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w segmencie innych owoców premium.

Cenowe szaleństwo w Broniszach. Wszystko w rękach pogodowej aury Na podwarszawskim rynku hurtowym w Broniszach panuje obecnie ogromne poruszenie. Ceny flagowego polskiego owocu sezonowego potrafią zmienić się o astronomiczne 30–40 proc. w ciągu zaledwie jednej doby. Tak niestabilna sytuacja jest bezpośrednią konsekwencją faktu, że plantacje znajdują się w przededniu tzw. szczytu podażowego. Dojrzewanie owoców w gruncie następuje etapami, a nieregularne dostawy do hurtowni są mocno uzależnione od kaprysów aury i chwilowego układu pogodowego. Jak informuje Maciej Kmera, ceniony ekspert rynku hurtowego z giełdy w Broniszach, obecne stawki za polskie truskawki oscylują w granicach 15–17 zł za kilogram. Specjalista zaznacza jednak, że lada dzień możemy być świadkami spektakularnego załamania tych cen – wystarczy kilka słonecznych i ciepłych dni, by wysyp dojrzałych owoców drastycznie obniżył koszty zakupów.

Zagraniczna alternatywa i rosnący fenomen „samozbiorów” Dla konsumentów szukających tańszych rozwiązań alternatywą pozostaje import. Na stoiskach wciąż prężnie reprezentowane są owoce sprowadzane z południa Europy oraz Bałkanów. Truskawki z Grecji i Serbii stabilnie utrzymują swoją wycenę w bezpiecznym przedziale od 10 do 14 zł za kilogram, stanowiąc silną konkurencję dla rodzimych zbiorów. W obliczu rynkowych wahań, coraz większą popularnością w kraju cieszy się unikalna inicjatywa rolników, tzw. samozbiory. Producenci masowo zapraszają klientów bezpośrednio na swoje plantacje za pośrednictwem mediów społecznościowych. Konsumenci mogą wejść na pole i samodzielnie rwać owoce prosto z krzaczków. Choć w niektórych lokalizacjach cena za tak zebrany kilogram wciąż wynosi około 15 zł, to dla wielu rodzin wyprawa ta stanowi formę weekendowej rekreacji oraz gwarancję absolutnej świeżowości produktu bez marży pośredników.

Stabilizacja na bardzo wysokim poziomie. Maliny to wciąż towar luksusowy O ile w sektorze truskawkowym panuje logistyczny i cenowy chaos, o tyle rynek malin wykazuje skrajnie odmienną specyfikę. W tym przypadku nie ma mowy o nagłych skokach notowań, co wynika ze stabilnej, aczkolwiek wciąż bardzo skromnej podaży towaru. Dostępne w sprzedaży owoce pochodzą wyłącznie z upraw szklarniowych, co generuje wysokie koszty stałe dla ogrodników. Przy jednoczesnym, dość powściągliwym popycie ze strony kupujących, cena hurtowa malin zamurowała się na pułapie około 70 zł za kilogram, co czyni je obecnie jednym z najdroższych owoców deserowych na rynku. Zestawienie cen i statusu podaży owoców sezonowych (czerwiec 2026 r.) Gatunek owocu / Pochodzenie Aktualna cena hurtowa (za 1 kg) Dynamika i wahania rynku Prognoza na najbliższe dni Truskawka krajowa (Polska) 15,00 – 17,00 zł Skoki o 30-40% dziennie Spodziewany gwałtowny spadek cen Truskawka importowana (Grecja, Serbia) 10,00 – 14,00 zł Umiarkowana stabilizacja Stopniowe wygaszanie dostaw Malina szklarniowa (Polska) Ok. 70,00 zł Niska podaż, stabilny kurs Utrzymanie wysokiej ceny luksusowej Truskawka z samozbiorów (Zrób to sam) Ok. 15,00 zł Zależna od decyzji plantatora Rosnąca popularność trendu