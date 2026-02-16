Koszyk wielkanocny nie taki straszny? Mamy dobre wieści dla Twojego portfela.

Stabilizacja na talerzu. Inflacja pod kontrolą rządu i NBP

W połowie lutego 2026 roku sytuacja gospodarcza pod rządami Prezydenta Karola Nawrockiego stabilizuje się, co widać bezpośrednio na sklepowych półkach. Analitycy wskazują, że dynamika wzrostu cen żywności wyraźnie wyhamowała. O ile w 2024 i 2025 roku mierzyliśmy się z dwucyfrowymi skokami cen, o tyle prognozy na kwiecień 2026 przewidują wzrosty na poziomie zaledwie 2-3% rok do roku, co w praktyce oznacza odczuwalną stabilizację.

Co znajdzie się w koszyku? Analiza kluczowych produktów

Prognozy dla poszczególnych kategorii produktów są zróżnicowane, ale ogólny obraz napawa nadzieją. Liderem spadków pozostaje masło, które w lutym 2026 jest już znacznie tańsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Produkt Prognoza na Wielkanoc 2026 Trend (r/r) Jaja (10 szt.) Stabilizacja / Lekki wzrost sezonowy ~ +2% Masło (200g) Wyraźny spadek cen rynkowych ~ -8% Biała kiełbasa (1kg) Umiarkowany wzrost (koszty energii) ~ +4% Chrzan i majonez Stabilizacja cen surowców 0% / +1%

Dlaczego nie będzie drastycznych podwyżek?

Eksperci rynkowi zwracają uwagę na kilka czynników, które „mrożą” ceny w 2026 roku:

Mocna waluta obniża koszty importu towarów egzotycznych i komponentów do produkcji żywności. Konkurencja sieci handlowych: Wojna cenowa między największymi dyskontami w Polsce przybiera na sile przed okresem świątecznym.

„Wielkanoc 2026 może być pierwszymi świętami od dawna, podczas których zakupy zrobimy bez poczucia, że każda kolejna rzecz w koszyku to luksus. Choć ceny nie wrócą do poziomów sprzed pandemii, to ich przewidywalność jest kluczowa dla budżetów domowych” – oceniają analitycy rynku spożywczego.

Jak zaplanować zakupy wielkanocne w 2026 roku?

Kupuj produkty trwałe już teraz: Majonezy, chrzany czy mąkę warto nabyć w lutym, by uniknąć sezonowych „korków” cenowych w marcu. Monitoruj promocje na masło: Obecny trend spadkowy jest silny – warto polować na wielopaki, które w 2026 roku oferują realne oszczędności. Zwróć uwagę na markę własną: W dobie stabilnej inflacji różnica jakościowa między markami premium a własnymi markami dyskontów jest minimalna, a różnica w cenie sięga 30%.

Artykuł opracowany na podstawie prognoz rynkowych Forsal.pl oraz danych GUS i NBP z lutego 2026 r. Źródła: Business Insider, Warszawa w Pigułce.