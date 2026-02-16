Koszyk wielkanocny nie taki straszny? Mamy dobre wieści dla Twojego portfela.
Stabilizacja na talerzu. Inflacja pod kontrolą rządu i NBP
W połowie lutego 2026 roku sytuacja gospodarcza pod rządami Prezydenta Karola Nawrockiego stabilizuje się, co widać bezpośrednio na sklepowych półkach. Analitycy wskazują, że dynamika wzrostu cen żywności wyraźnie wyhamowała. O ile w 2024 i 2025 roku mierzyliśmy się z dwucyfrowymi skokami cen, o tyle prognozy na kwiecień 2026 przewidują wzrosty na poziomie zaledwie 2-3% rok do roku, co w praktyce oznacza odczuwalną stabilizację.
Co znajdzie się w koszyku? Analiza kluczowych produktów
Prognozy dla poszczególnych kategorii produktów są zróżnicowane, ale ogólny obraz napawa nadzieją. Liderem spadków pozostaje masło, które w lutym 2026 jest już znacznie tańsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
|Produkt
|Prognoza na Wielkanoc 2026
|Trend (r/r)
|Jaja (10 szt.)
|Stabilizacja / Lekki wzrost sezonowy
|~ +2%
|Masło (200g)
|Wyraźny spadek cen rynkowych
|~ -8%
|Biała kiełbasa (1kg)
|Umiarkowany wzrost (koszty energii)
|~ +4%
|Chrzan i majonez
|Stabilizacja cen surowców
|0% / +1%
Dlaczego nie będzie drastycznych podwyżek?
Eksperci rynkowi zwracają uwagę na kilka czynników, które „mrożą” ceny w 2026 roku:
- Taniejące nawozy i energia: Niższe koszty produkcji w rolnictwie z 2025 roku przekładają się na dzisiejsze ceny w sklepach.
- Silny złoty: Mocna waluta obniża koszty importu towarów egzotycznych i komponentów do produkcji żywności.
- Konkurencja sieci handlowych: Wojna cenowa między największymi dyskontami w Polsce przybiera na sile przed okresem świątecznym.
„Wielkanoc 2026 może być pierwszymi świętami od dawna, podczas których zakupy zrobimy bez poczucia, że każda kolejna rzecz w koszyku to luksus. Choć ceny nie wrócą do poziomów sprzed pandemii, to ich przewidywalność jest kluczowa dla budżetów domowych” – oceniają analitycy rynku spożywczego.
Jak zaplanować zakupy wielkanocne w 2026 roku?
- Kupuj produkty trwałe już teraz: Majonezy, chrzany czy mąkę warto nabyć w lutym, by uniknąć sezonowych „korków” cenowych w marcu.
- Monitoruj promocje na masło: Obecny trend spadkowy jest silny – warto polować na wielopaki, które w 2026 roku oferują realne oszczędności.
- Zwróć uwagę na markę własną: W dobie stabilnej inflacji różnica jakościowa między markami premium a własnymi markami dyskontów jest minimalna, a różnica w cenie sięga 30%.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.