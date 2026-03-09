Krach w Warszawie. Złoty słabnie, akcje tanieją. Zobacz, co dzieje się na Giełdzie Papierów Wartosciowych w „czarny poniedziałek”.
WIG20 w dół. Kto traci najwięcej?
Od pierwszej minuty handlu w Warszawie dominowała czerwień. Największą presję spadkową odczuwają spółki energochłonne oraz banki. Inwestorzy obawiają się, że drastyczny wzrost cen ropy (powyżej 120 USD) zdusi wzrost gospodarczy w Polsce i zmusi RPP do zmiany dopiero co ogłoszonej polityki obniżek stóp procentowych.
Sytuacja na GPW. Tabela notowań (09.03.2026, godz. 09:30)
|Instrument / Spółka
|Zmiana procentowa
|Komentarz rynkowy
|WIG20
|-4,2%
|Najgorsze otwarcie od miesięcy
|PKO BP / Pekao
|-5,5%
|Obawy o kondycję gospodarki
|Orlen
|-1,8%
|Mniejszy spadek dzięki wzrostom cen ropy
|KGHM
|-3,9%
|Spadek cen miedzi w obawie o recesję
Złoty traci na wartości. „Safe haven” w cenie
Wyprzedaży akcji towarzyszy gwałtowne osłabienie polskiej waluty. Inwestorzy zagraniczni wycofują kapitał z rynków wschodzących, uciekając w stronę dolara, franka szwajcarskiego i złota. W poniedziałkowy poranek kurs USD/PLN zbliżył się do niebezpiecznej bariery, co dodatkowo podbija koszty importowanej ropy i paliw.
Analiza ekspertów: Czy to już dno?
Analitycy cytowani przez Business Insider nie mają dobrych wieści. Sytuacja na GPW jest w pełni uzależniona od doniesień z Bliskiego Wschodu:
- Scenariusz pesymistyczny: Jeśli Donald Trump zrealizuje groźby odwetu militarnego na Iranie, spadki w Warszawie mogą pogłębić się do końca sesji nawet do -7/-8%.
- Płynność rynku: Mimo dużej zmienności, handel przebiega płynnie, choć spready na mniej płynnych spółkach z sWIG80 znacząco się rozszerzyły.
- Oczekiwanie na USA: Prawdziwy test dla GPW przyjdzie po godzinie 15:30, kiedy otworzy się giełda w Nowym Jorku (Wall Street).
Źródło: Opracowanie na podstawie danych giełdowych GPW oraz raportu Business Insider Polska z dnia 09.03.2026 r.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.