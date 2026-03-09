Krach w Warszawie. Złoty słabnie, akcje tanieją. Zobacz, co dzieje się na Giełdzie Papierów Wartosciowych w „czarny poniedziałek”.

9 marca 2026 11:25 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
To miał być spokojny początek marca, ale rynki finansowe przechodzą właśnie przez „czarny poniedziałek”. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła tydzień od potężnej wyprzedaży. Indeks WIG20 traci na otwarciu kilka procent, reagując na geopolityczny wstrząs i panikę, która rano przetoczyła się przez Azję.

Fot. Warszawa w Pigułce

WIG20 w dół. Kto traci najwięcej?

Od pierwszej minuty handlu w Warszawie dominowała czerwień. Największą presję spadkową odczuwają spółki energochłonne oraz banki. Inwestorzy obawiają się, że drastyczny wzrost cen ropy (powyżej 120 USD) zdusi wzrost gospodarczy w Polsce i zmusi RPP do zmiany dopiero co ogłoszonej polityki obniżek stóp procentowych.

Sytuacja na GPW. Tabela notowań (09.03.2026, godz. 09:30)

Poniższe zestawienie pokazuje skalę tąpnięcia głównych wskaźników i kluczowych spółek:

Instrument / Spółka Zmiana procentowa Komentarz rynkowy
WIG20 -4,2% Najgorsze otwarcie od miesięcy
PKO BP / Pekao -5,5% Obawy o kondycję gospodarki
Orlen -1,8% Mniejszy spadek dzięki wzrostom cen ropy
KGHM -3,9% Spadek cen miedzi w obawie o recesję

Złoty traci na wartości. „Safe haven” w cenie

Wyprzedaży akcji towarzyszy gwałtowne osłabienie polskiej waluty. Inwestorzy zagraniczni wycofują kapitał z rynków wschodzących, uciekając w stronę dolara, franka szwajcarskiego i złota. W poniedziałkowy poranek kurs USD/PLN zbliżył się do niebezpiecznej bariery, co dodatkowo podbija koszty importowanej ropy i paliw.

Analiza ekspertów: Czy to już dno?

Analitycy cytowani przez Business Insider nie mają dobrych wieści. Sytuacja na GPW jest w pełni uzależniona od doniesień z Bliskiego Wschodu:

  • Scenariusz pesymistyczny: Jeśli Donald Trump zrealizuje groźby odwetu militarnego na Iranie, spadki w Warszawie mogą pogłębić się do końca sesji nawet do -7/-8%.
  • Płynność rynku: Mimo dużej zmienności, handel przebiega płynnie, choć spready na mniej płynnych spółkach z sWIG80 znacząco się rozszerzyły.
  • Oczekiwanie na USA: Prawdziwy test dla GPW przyjdzie po godzinie 15:30, kiedy otworzy się giełda w Nowym Jorku (Wall Street).

 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych giełdowych GPW oraz raportu Business Insider Polska z dnia 09.03.2026 r.

 

