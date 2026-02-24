Kredyt hipoteczny: Nie podpisuj umowy, zanim nie sprawdzisz tego porównania.

24 lutego 2026 08:40 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Wybór modelu oprocentowania to decyzja, która wiąże klienta z bankiem na dekady. W 2026 roku, przy stabilizującej się, ale wciąż niepewnej inflacji, pytanie o to, czy postawić na święty spokój, czy na szansę na niższe raty w przyszłości, staje się kluczowe. Porównujemy wady i zalety obu rozwiązań, bazując na aktualnych ofertach bankowych.

Oprocentowanie zmienne: Gra o niższą ratę

Model zmienny opiera się na stawce rynkowej (WIBOR lub WIRON) powiększonej o marżę banku. W 2026 roku jest to rozwiązanie dla osób, które prognozują spadek stóp procentowych. Jeśli Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na obniżki, Twoja rata spadnie automatycznie przy najbliższej aktualizacji harmonogramu.

Główna zaleta: Możliwość realnego obniżenia kosztów kredytu w czasie bez konieczności aneksowania umowy.
Główne ryzyko: Brak górnego limitu raty w przypadku nagłego skoku inflacji lub kryzysu, Twoje miesięczne obciążenie może wzrosnąć o kilkaset złotych w krótkim czasie.

Oprocentowanie stałe: Cena przewidywalności

W 2026 roku banki oferują zazwyczaj stałą stopę na okres 5 lub 7 lat. Przez ten czas rata nie zmieni się ani o grosz, bez względu na to, co dzieje się w gospodarce. To rozwiązanie promujące bezpieczeństwo budżetu domowego.

Główna zaleta: Odporność na decyzje RPP i pełna kontrola nad wydatkami przez najbliższe lata.
Główne ryzyko: Jeśli stopy procentowe zaczną gwałtownie spadać, Ty pozostaniesz z „zamrożoną”, wyższą ratą, co może oznaczać realną stratę finansową względem ofert zmiennych.

Porównanie modeli. Tabela wad i zalet 2026

Decyzja zależy od Twojej skłonności do ryzyka oraz aktualnej oferty konkretnego banku:

Cechy kredytu Oprocentowanie ZMIENNE Oprocentowanie STAŁE (okresowe)
Wysokość raty na start Zazwyczaj nieco niższa Zazwyczaj nieco wyższa (premia za ryzyko)
Stabilność budżetu NISKA – rata fluktuuje WYSOKA – stała rata przez 5-7 lat
Korzyść przy spadku stóp TAK – rata spada sama NIE – rata pozostaje bez zmian
Możliwość refinansowania Standardowa Możliwa prowizja za wcześniejszą spłatę

Co wybrać w 2026 roku? Wnioski z poradnika

Analiza wskazuje, że wybór zależy od Twojej indywidualnej sytuacji:

  • Wybierz oprocentowanie stałe, jeśli masz napięty budżet i nawet wzrost raty o 300-500 zł byłby dla Ciebie katastrofą. To polisa ubezpieczeniowa na wypadek trudnych czasów.
  • Rozważ oprocentowanie zmienne, jeśli masz dużą nadwyżkę finansową, planujesz szybką nadpłatę kapitału i wierzysz, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych mamy już dawno za sobą.
  • Sprawdź opcję „klucza”: W 2026 roku niektóre banki pozwalają na bezpłatne przejście ze zmiennego na stałe w trakcie trwania umowy, co daje pewną elastyczność.

 

Źródło: Opracowanie na podstawie poradnika kredytowego Business Insider Polska dotyczącego wyboru między stałym a zmiennym oprocentowaniem hipotek w 2026 roku.

 

