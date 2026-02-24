Kredyt hipoteczny: Nie podpisuj umowy, zanim nie sprawdzisz tego porównania.

Oprocentowanie zmienne: Gra o niższą ratę

Model zmienny opiera się na stawce rynkowej (WIBOR lub WIRON) powiększonej o marżę banku. W 2026 roku jest to rozwiązanie dla osób, które prognozują spadek stóp procentowych. Jeśli Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na obniżki, Twoja rata spadnie automatycznie przy najbliższej aktualizacji harmonogramu.

Główna zaleta: Możliwość realnego obniżenia kosztów kredytu w czasie bez konieczności aneksowania umowy.

Główne ryzyko: Brak górnego limitu raty w przypadku nagłego skoku inflacji lub kryzysu, Twoje miesięczne obciążenie może wzrosnąć o kilkaset złotych w krótkim czasie.