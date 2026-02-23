Kredyt hipoteczny w 2026 roku. Poradnik: jak przetrwać wysokie stopy i płacić mniej odsetek.

Mechanizm wpływu: Od decyzji RPP do Twojego przelewu

Większość kredytów hipotecznych w Polsce opiera się na zmiennym oprocentowaniu. Składa się ono z dwóch elementów: stałej marży banku oraz zmiennej stawki bazowej (najczęściej WIBOR 3M lub 6M, a coraz częściej WIRON). Gdy RPP podnosi stopy procentowe, banki komercyjne niemal natychmiast aktualizują wskaźniki rynkowe, co bezpośrednio przekłada się na wzrost części odsetkowej Twojej raty.

W 2026 roku kluczowe jest monitorowanie tzw. cykli aktualizacji. Jeśli Twój kredyt oparty jest na wskaźniku WIBOR 6M (czyli 6 miesięcy), zmiana stóp procentowych wpłynie na Twój portfel dopiero w kolejnym półroczu, co daje czas na przygotowanie poduszki finansowej.