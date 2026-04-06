Kredyty, lokaty i pieniądze Polaków. RPP trzyma w ręku kluczową decyzję
Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej może przynieść ważną decyzję dla milionów Polaków. Po marcowej obniżce stóp procentowych wiele wskazuje na to, że w kwietniu RPP wstrzyma się z kolejnym ruchem i pozostawi stopy na poziomie 3,75%, obserwując sytuację gospodarczą i inflację.
Stopy procentowe w kwietniu 2026. RPP najprawdopodobniej wstrzyma się z decyzją
Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, zaplanowane na 8–9 kwietnia, odbędzie się w szczególnym momencie dla gospodarki. Po marcowej obniżce stóp procentowych o 0,25 pkt proc., która sprowadziła stopę referencyjną do poziomu 3,75%, rynek oczekuje stabilizacji. Wiele wskazuje na to, że RPP zdecyduje się na chwilowe wstrzymanie zmian, aby ocenić skutki wcześniejszych decyzji.
Po serii działań łagodzących politykę pieniężną bank centralny może przejść do fazy obserwacji. Utrzymanie stóp procentowych na poziomie 3,75% jest obecnie uznawane za najbardziej prawdopodobny scenariusz. Taka decyzja pozwoli ocenić, jak wcześniejsza obniżka wpływa na inflację, rynek kredytowy i aktywność gospodarczą.
Dla kredytobiorców oznacza to chwilową stabilizację rat, natomiast dla oszczędzających brak wyraźnych zmian w oprocentowaniu lokat.
Fakty i tło sprawy
Inflacja w Polsce wyraźnie spadła i znajduje się w pobliżu celu Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5% z dopuszczalnym odchyleniem o 1 pkt proc. Oznacza to ograniczenie presji cenowej, choć wciąż widoczne są wyższe ceny w sektorze usług.
Jednocześnie gospodarka rozwija się w umiarkowanym tempie. Brak oznak przegrzania koniunktury daje przestrzeń do bardziej elastycznego prowadzenia polityki monetarnej.
Na decyzje RPP wpływają jednak również czynniki zewnętrzne. W ostatnim czasie wzrosły stawki IRS, które odzwierciedlają oczekiwania rynku wobec przyszłych kosztów pieniądza. Może to wskazywać na rosnącą niepewność co do dalszych obniżek stóp.
Dodatkowym elementem ryzyka pozostaje sytuacja geopolityczna. Wzrost cen ropy naftowej, która przekroczyła poziom 110 dolarów za baryłkę, może w kolejnych miesiącach ponownie zwiększyć presję inflacyjną. To czynnik, który skłania banki centralne do ostrożności.
Dlaczego RPP może wstrzymać się z obniżką
Eksperci wskazują, że po marcowej decyzji naturalnym krokiem jest przyjęcie strategii wyczekiwania. Rada chce sprawdzić, czy wcześniejsze działania przynoszą oczekiwane efekty i czy inflacja będzie utrzymywać się na stabilnym poziomie.
Wysokie ceny energii oraz napięcia na rynkach globalnych mogą dodatkowo ograniczać przestrzeń do dalszego luzowania polityki pieniężnej w krótkim terminie.
Co to oznacza dla kredytobiorców i oszczędzających
Dla osób spłacających kredyty utrzymanie stóp procentowych oznacza brak nagłych zmian w wysokości rat. Po wcześniejszej obniżce sytuacja powinna pozostać stabilna przynajmniej w najbliższych tygodniach.
Z kolei osoby korzystające z lokat bankowych nie powinny oczekiwać wyraźnych wzrostów oprocentowania. Stabilizacja stóp oznacza utrzymanie obecnych warunków.
Najbliższe miesiące będą kluczowe dla dalszych decyzji RPP. Jeśli inflacja pozostanie pod kontrolą, możliwe są kolejne obniżki. Jeśli jednak presja cenowa ponownie wzrośnie, bank centralny może przyjąć bardziej ostrożne podejście.
