Kreml przerywa milczenie w sprawie Grenlandii. „To sytuacja nadzwyczajna”, Putin patrzy na ręce USA
Moskwy nie da się już ignorować. Kreml oficjalnie zabrał głos w sprawie planów Donalda Trumpa dotyczących przejęcia Grenlandii. Rosyjscy urzędnicy nie przebierają w słowach, określając działania Waszyngtonu mianem „niezwykłych” z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Dmitry Pieskow ostrzega, że Rosja bacznie obserwuje każdy ruch Amerykanów w Arktyce, a napięcie między mocarstwami osiąga punkt krytyczny.
Rosja, która do tej pory z dystansem przyglądała się dyplomatycznej burzy wokół duńskiej wyspy, postanowiła wejść do gry. Rzecznik Kremla, Dmitry Pieskow, w rozmowie z państwową agencją Ria Novosti przyznał wprost, że sytuacja jest „nietypowa”, a wręcz „nadzwyczajna” w świetle obowiązującego prawa międzynarodowego. Komentarz ten pojawił się tuż po zakończeniu nerwowych rozmów w Białym Domu między przedstawicielami USA, Danii i Grenlandii, które nie przyniosły dyplomatycznego przełomu.
Kreml wytyka „własną moralność”
Pieskow w swojej wypowiedzi odniósł się do szokujących deklaracji amerykańskiego prezydenta. Donald Trump w wywiadzie dla „New York Timesa” stwierdził, że „nie potrzebuje prawa międzynarodowego”, a jedynym hamulcem są dla niego jego „własna moralność” i umysł. Rzecznik Putina bezlitośnie wypunktował to podejście, zaznaczając, że dla Trumpa globalne regulacje przestały być priorytetem.
Administracja USA argumentuje, że przejęcie Grenlandii jest kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego i stanowi jedyny sposób na skontrowanie rzekomego zagrożenia ze strony Rosji i Chin. Moskwa stanowczo odrzuca te oskarżenia. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ, nazwała niedopuszczalnym twierdzenie, że Pekin i Moskwa stanowią zagrożenie dla wyspy, oskarżając Zachód o hipokryzję i podwójne standardy.
„Arktyczna Wytrzymałość”. Wojska ruszają na północ
Podczas gdy politycy przerzucają się oskarżeniami, w regionie zaczyna robić się gęsto od wojska. Dania, odpowiadająca za obronę Grenlandii, wraz z sojusznikami z NATO – Niemcami, Francją, Szwecją i Norwegią – potwierdziła plany udziału we wspólnych manewrach pod kryptonimem „Operation Arctic Endurance” (Operacja Arktyczna Wytrzymałość).
Celem tej operacji jest znaczące wzmocnienie obecności militarnej na i wokół słabo zaludnionej wyspy. To wyraźny sygnał, że Europa przygotowuje się na każdy scenariusz, a Arktyka staje się nowym, gorącym frontem geopolitycznym.
Co to oznacza dla Ciebie? Świat bez zasad
Reakcja Rosji na działania USA to nie tylko dyplomatyczny zgrzyt. To sygnał, że wchodzimy w niebezpieczną erę:
- Koniec stabilnego prawa: Jeśli mocarstwa zaczynają otwarcie mówić, że prawo międzynarodowe „nie jest priorytetem”, granice państw przestają być świętością. To niebezpieczny precedens dla krajów takich jak Polska.
- Ryzyko incydentu: Nagromadzenie wojsk NATO w Arktyce oraz „monitorowanie” sytuacji przez Rosję zwiększa ryzyko przypadkowego starcia, które może eskalować.
- Wojna nerwów: Rosja wykorzystuje sytuację, by przedstawiać USA jako agresora łamiącego zasady. To paliwo dla rosyjskiej propagandy, która może próbować destabilizować jedność Zachodu.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.