Krótszy dzień pracy dla rodziców? Parlament analizuje nowe propozycje
Pomysł skrócenia dnia pracy i wprowadzenia dodatkowych przywilejów dla rodziców trafił pod obrady Sejmu i wzbudził szeroką dyskusję. Posłowie zdecydowali o dalszym procedowaniu petycji, a resort pracy zapowiedział analizę proponowanych zmian, zastrzegając jednak, że ewentualna reforma musi mieć charakter kompleksowy.
Krótszy dzień pracy dla rodziców? Sejm skierował sprawę dalej
W Sejmie pojawił się pomysł, który może realnie zmienić codzienność pracujących rodziców. Chodzi o skrócenie dnia pracy, dodatkowy urlop oraz wzmocnienie ochrony zatrudnienia. Posłowie zajęli się obywatelską petycją, a stanowisko w tej sprawie przedstawiło także Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Co dokładnie proponują autorzy petycji
Petycja, którą rozpatrywała sejmowa Komisja do Spraw Petycji, zawiera kilka postulatów dotyczących rodziców dzieci do 13. roku życia. Najważniejszy z nich zakłada wprowadzenie siedmiogodzinnego dnia pracy przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia. Autorzy argumentują, że krótszy czas pracy ułatwi godzenie obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi.
Drugim kluczowym rozwiązaniem jest propozycja dodatkowych trzech dni urlopu rocznie na każde dziecko, z limitem dziewięciu dni w roku. Koszt tego urlopu miałby być pokrywany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a nie bezpośrednio przez pracodawców.
W petycji znalazły się także postulaty dotyczące wzmocnienia ochrony kobiet w ciąży i po urlopie macierzyńskim oraz wyraźnego zakazu dyskryminacji pracowników ze względu na posiadanie dzieci.
Dlaczego temat wrócił do Sejmu
Autorzy petycji powołują się na dane GUS i CBOS, z których wynika, że część kobiet rezygnuje z macierzyństwa z obawy przed trudnościami w pogodzeniu pracy z życiem rodzinnym. Wskazują również na lęk przed utratą zatrudnienia w okresie ciąży lub po powrocie z urlopu macierzyńskiego.
Zdaniem wnioskodawców zmiany w Kodeksie pracy mogłyby stać się jednym z elementów odpowiedzi na kryzys demograficzny i poprawić sytuację rodzin na rynku pracy.
Stanowisko resortu pracy
Podczas posiedzenia komisji głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort przyznał, że propozycje zostaną przeanalizowane, ale podkreślił, że nie są one obecnie elementem prowadzonych prac legislacyjnych.
Ministerstwo zwraca uwagę na ryzyko niezamierzonych skutków. Chodzi przede wszystkim o możliwość obaw pracodawców przed zatrudnianiem osób w wieku rozrodczym, jeśli nowe przepisy znacząco ograniczałyby dyspozycyjność pracowników. Resort zapowiedział, że kwestie uprawnień rodzicielskich powinny być rozpatrywane kompleksowo, a nie w formie punktowych zmian.
Co zdecydowali posłowie
Komisja do Spraw Petycji nie podjęła decyzji o bezpośrednich zmianach w prawie. Posłowie jednogłośnie uznali, że skala proponowanych rozwiązań wykracza poza kompetencje komisji. Petycja została więc skierowana do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz przekazana do dalszej analizy w ministerstwie.
To oznacza, że temat nie został zamknięty, ale też nie ma obecnie gwarancji, że propozycje szybko przerodzą się w konkretne projekty ustaw.
Co to oznacza dla rodziców
Na razie pracujący rodzice nie muszą spodziewać się zmian w czasie pracy czy dodatkowych urlopów. Sprawa weszła jednak w oficjalny obieg legislacyjny i stała się częścią szerszej debaty o rynku pracy, demografii i wsparciu rodzin.
Ewentualne decyzje będą wymagały dalszych analiz, konsultacji społecznych oraz rozmów w ramach Rady Dialogu Społecznego. Dopiero wtedy możliwe będzie określenie, czy i w jakiej formie postulaty znajdą odzwierciedlenie w przepisach.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.