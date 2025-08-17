KRUS z podwyżkami od stycznia. Rolnicy dostaną więcej za wypadki i chorobę
Od stycznia 2026 roku rolnicy otrzymają wyższe wsparcie z KRUS. Podniesione zostaną zarówno jednorazowe odszkodowania za wypadki przy pracy, jak i zasiłki chorobowe, które w nowej stawce sięgną nawet 25 zł za każdy dzień niezdolności do pracy.
KRUS podnosi odszkodowania i zasiłki chorobowe – zmiany od stycznia 2026
Rolnicy mogą szykować się na finansowe wsparcie. Od stycznia 2026 roku wejdą w życie przepisy, które podniosą wysokość jednorazowych odszkodowań oraz zasiłków chorobowych wypłacanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. To odpowiedź na rosnące koszty życia i postulaty środowisk rolniczych.
Wyższe odszkodowania po wypadkach
Nowe regulacje zakładają, że jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub choroby zawodowej wyniesie 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. To znacząca podwyżka – jeszcze w 2025 roku świadczenie to było niższe o kilkaset złotych. Dzięki temu rolnicy poszkodowani w pracy otrzymają realnie wyższe kwoty, które mają częściowo zrekompensować utratę zdrowia.
Zasiłki chorobowe – nawet 25 zł za dzień
Zmiany obejmą także zasiłki chorobowe. Rolnicy, którzy nie są zdolni do pracy w gospodarstwie z powodu choroby lub wypadku, dostaną 25 zł dziennie, co oznacza kilkuset złotowy zastrzyk w skali miesiąca. To ważne szczególnie dla tych, którzy w czasie choroby tracą możliwość prowadzenia działalności i uzyskiwania dochodów.
Dlaczego wprowadzono zmiany?
Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że podwyżki mają być dostosowane do obecnych realiów ekonomicznych. Ceny środków do produkcji rolnej, energii i usług rosną, a świadczenia KRUS od lat były krytykowane jako zbyt niskie. Rząd zapowiada, że nowe przepisy zwiększą bezpieczeństwo socjalne rolników i ich rodzin. Nowelizacja ma wejść w życie od 1 stycznia 2026 roku. Eksperci przewidują, że w kolejnych latach wysokość świadczeń będzie waloryzowana, aby nadążała za inflacją. Rolnicy liczą, że to dopiero początek większych reform w systemie ubezpieczenia społecznego na wsi.
