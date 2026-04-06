Krwawa bójka w Warszawie. Nożownik wciąż na wolności. Policja apeluje do świadków
Krwawa bójka w Warszawie. 41-latek ranny, sprawca z nożem poszukiwany
Incydent miał miejsce na terenie dawnych ogródków działkowych przy ulicy Piaskarzy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, między uczestnikami spotkania doszło do kłótni, która szybko przerodziła się w agresję.
W trakcie zdarzenia jeden z mężczyzn ugodził nożem 41-latka w udo. Po ataku sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.
Ranny trafił do szpitala
Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Poszkodowany mężczyzna otrzymał pomoc i został przetransportowany do szpitala. Na ten moment nie podano szczegółowych informacji o jego stanie zdrowia, jednak obrażenia były na tyle poważne, że konieczna była hospitalizacja.
Policja szuka sprawcy
Funkcjonariusze prowadzą intensywne działania mające na celu ustalenie tożsamości i miejsca pobytu napastnika. Sprawca po zdarzeniu oddalił się i obecnie jest poszukiwany. Policja apeluje do świadków o kontakt. Każda informacja może pomóc w szybkim zatrzymaniu osoby odpowiedzialnej za atak.
Co to oznacza dla mieszkańców
Służby przypominają o konieczności reagowania na niebezpieczne sytuacje i zgłaszania ich odpowiednim instytucjom. Zdarzenie pokazuje, jak szybko konflikt może przerodzić się w poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.
Postępowanie w sprawie trwa, a policja zapowiada dalsze działania w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.
