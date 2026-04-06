Krwawa bójka w Warszawie. Nożownik wciąż na wolności. Policja apeluje do świadków

6 kwietnia 2026 12:21 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Świąteczny spokój w Warszawie został brutalnie przerwany przez niebezpieczny incydent, do którego doszło na terenie dawnych ogródków działkowych. Zwykła sprzeczka szybko przerodziła się w agresję, a finał okazał się dramatyczny – jeden z mężczyzn został ugodzony nożem i trafił do szpitala. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia i jest obecnie poszukiwany przez policję, która apeluje o pomoc do świadków.

Krwawa bójka w Warszawie. 41-latek ranny, sprawca z nożem poszukiwany

Do groźnego zdarzenia doszło w Niedzielę Wielkanocną na terenie Warszawy. W wyniku bójki jeden z mężczyzn został ugodzony nożem i trafił do szpitala. Policja prowadzi poszukiwania sprawcy.

Incydent miał miejsce na terenie dawnych ogródków działkowych przy ulicy Piaskarzy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, między uczestnikami spotkania doszło do kłótni, która szybko przerodziła się w agresję.

W trakcie zdarzenia jeden z mężczyzn ugodził nożem 41-latka w udo. Po ataku sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

Ranny trafił do szpitala

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Poszkodowany mężczyzna otrzymał pomoc i został przetransportowany do szpitala. Na ten moment nie podano szczegółowych informacji o jego stanie zdrowia, jednak obrażenia były na tyle poważne, że konieczna była hospitalizacja.

Policja szuka sprawcy

Funkcjonariusze prowadzą intensywne działania mające na celu ustalenie tożsamości i miejsca pobytu napastnika. Sprawca po zdarzeniu oddalił się i obecnie jest poszukiwany. Policja apeluje do świadków o kontakt. Każda informacja może pomóc w szybkim zatrzymaniu osoby odpowiedzialnej za atak.

Co to oznacza dla mieszkańców

Służby przypominają o konieczności reagowania na niebezpieczne sytuacje i zgłaszania ich odpowiednim instytucjom. Zdarzenie pokazuje, jak szybko konflikt może przerodzić się w poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Postępowanie w sprawie trwa, a policja zapowiada dalsze działania w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.

