Krwawe zamieszki po wyborach! MSZ ostrzega przed wyjazdami do tego kraju, także na Zanzibar.

3 listopada 2025 14:15 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Krwawe zamieszki po wyborach w Tanzania: kule, gaz i śmierć tłumu. Po ostatnich wyborach w Tanzanii na ulicach zawrzało.

Fot. Warszawa w Pigułce

W miastach takich jak Dar es Salaam i Mwanza wybuchły protesty przeciwko triumfowi prezydentki Samia Suluhu Hassan, któremu towarzyszyły zarzuty o wykluczenie głównych kandydatów opozycji. Tłumy opuściły ulice, gdy służby odpowiedziały śmiertelną siłą. Śledczy i organizacje praw człowieka wskazują na użycie broni palnej oraz gazu łzawiącego liczba ofiar może sięgnąć setek.

W oddziałach ratunkowych i klinikach w Dar es Salaam odnotowano dziesiątki ciał, w tym młodych ludzi ich imiona i twarze zaczynają wyłaniać się w mediach społecznościowych jako symbole gniewu i desperacji. Rząd ogłosił godzinę policyjną i zablokował internet, nawołując do spokoju; opozycja żąda natomiast przeprowadzenia niezależnego śledztwa i obiecuje kontynuację walki o demokrację.

Ta tragedia ma znaczenie nie tylko dla Tanzanii to sygnał alarmowy dla całej Afryki i świata, że demokratyczne procedury mogą zawieść nawet przy powszechnym głosowaniu. Jeśli interesują Cię międzynarodowe konflikty lub prawa człowieka, ta historia ukazuje, że granica między wyborami a chaosm bywa niewielka a ceną za nią bywa życie.

 

 

 

Źródła: wyborcza.pl/warszawawpigulce.pl 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl