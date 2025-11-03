Krwawe zamieszki po wyborach! MSZ ostrzega przed wyjazdami do tego kraju, także na Zanzibar.
Krwawe zamieszki po wyborach w Tanzania: kule, gaz i śmierć tłumu. Po ostatnich wyborach w Tanzanii na ulicach zawrzało.
W miastach takich jak Dar es Salaam i Mwanza wybuchły protesty przeciwko triumfowi prezydentki Samia Suluhu Hassan, któremu towarzyszyły zarzuty o wykluczenie głównych kandydatów opozycji. Tłumy opuściły ulice, gdy służby odpowiedziały śmiertelną siłą. Śledczy i organizacje praw człowieka wskazują na użycie broni palnej oraz gazu łzawiącego liczba ofiar może sięgnąć setek.
W oddziałach ratunkowych i klinikach w Dar es Salaam odnotowano dziesiątki ciał, w tym młodych ludzi ich imiona i twarze zaczynają wyłaniać się w mediach społecznościowych jako symbole gniewu i desperacji. Rząd ogłosił godzinę policyjną i zablokował internet, nawołując do spokoju; opozycja żąda natomiast przeprowadzenia niezależnego śledztwa i obiecuje kontynuację walki o demokrację.
Ta tragedia ma znaczenie nie tylko dla Tanzanii to sygnał alarmowy dla całej Afryki i świata, że demokratyczne procedury mogą zawieść nawet przy powszechnym głosowaniu. Jeśli interesują Cię międzynarodowe konflikty lub prawa człowieka, ta historia ukazuje, że granica między wyborami a chaosm bywa niewielka a ceną za nią bywa życie.
