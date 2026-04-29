Krwawy atak w urzędzie gminy. Wójt trafiła do szpitala, sprawca już w rękach policji
Do dramatycznych wydarzeń doszło w Starej Kornicy na Mazowszu. W budynku urzędu gminy zaatakowana została wójt Beata Jarzman. Napastnik użył noża. Ranna kobieta została pilnie przetransportowana do szpitala.
Atak w miejscu, które miało być bezpieczne
Zdarzenie miało miejsce w środku dnia, w siedzibie urzędu. Wójt została nagle zaatakowana przez mężczyznę, który znajdował się w budynku.
Świadkowie natychmiast powiadomili służby. Sytuacja była poważna i wymagała szybkiej reakcji.
Szybka interwencja służb
Na miejsce przyjechała policja i zespół ratownictwa medycznego. Stan poszkodowanej wymagał natychmiastowego transportu do szpitala.
Beata Jarzman została przewieziona śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lekarze zajęli się nią natychmiast po przylocie.
Sprawca zatrzymany
Policja działała błyskawicznie. 42-letni mężczyzna podejrzany o atak został zatrzymany.
Funkcjonariusze prowadzą teraz czynności, które mają dokładnie wyjaśnić przebieg zdarzenia oraz motywy działania napastnika.
Śledztwo trwa
Na ten moment służby nie ujawniają szczegółów dotyczących przyczyn ataku. Sprawa jest w toku.
Jedno jest pewne – zdarzenie wstrząsnęło lokalną społecznością. Mieszkańcy czekają na kolejne informacje i odpowiedzi na pytanie, jak mogło dojść do tak brutalnego ataku w urzędzie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.