Krwawy atak w urzędzie gminy. Wójt trafiła do szpitala, sprawca już w rękach policji

29 kwietnia 2026 19:20 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do dramatycznych wydarzeń doszło w Starej Kornicy na Mazowszu. W budynku urzędu gminy zaatakowana została wójt Beata Jarzman. Napastnik użył noża. Ranna kobieta została pilnie przetransportowana do szpitala.

Fot. Warszawa w Pigułce

Atak w miejscu, które miało być bezpieczne

Zdarzenie miało miejsce w środku dnia, w siedzibie urzędu. Wójt została nagle zaatakowana przez mężczyznę, który znajdował się w budynku.

Świadkowie natychmiast powiadomili służby. Sytuacja była poważna i wymagała szybkiej reakcji.

Szybka interwencja służb

Na miejsce przyjechała policja i zespół ratownictwa medycznego. Stan poszkodowanej wymagał natychmiastowego transportu do szpitala.

Beata Jarzman została przewieziona śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lekarze zajęli się nią natychmiast po przylocie.

Sprawca zatrzymany

Policja działała błyskawicznie. 42-letni mężczyzna podejrzany o atak został zatrzymany.

Funkcjonariusze prowadzą teraz czynności, które mają dokładnie wyjaśnić przebieg zdarzenia oraz motywy działania napastnika.

Śledztwo trwa

Na ten moment służby nie ujawniają szczegółów dotyczących przyczyn ataku. Sprawa jest w toku.

Jedno jest pewne – zdarzenie wstrząsnęło lokalną społecznością. Mieszkańcy czekają na kolejne informacje i odpowiedzi na pytanie, jak mogło dojść do tak brutalnego ataku w urzędzie.

