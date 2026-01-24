Kryterium dochodowe w 800 Plus i praca do 70 roku życia? Wyjaśniamy nowe przepisy, oraz plany walki z deficytem budżetowym.

Fot. RomanR / Shutterstock

Raport przygotowany przez analityków ekonomicznych wskazuje na konieczność wprowadzenia zmian w popularnych programach socjalnych oraz korektę wieku emerytalnego. Sprawdzamy zasady wprowadzenia kryterium dochodowego w 800 Plus oraz wyjaśniamy propozycję pracy do 67 lub 70 roku życia w zamian za modyfikację wypłat dodatkowych świadczeń dla seniorów.

Obecnie program wsparcia rodzin jest wypłacany bez względu na zarobki rodziców, co przy obecnym stanie budżetu staje się przedmiotem analiz ekspertów. Nowy raport sugeruje, że wprowadzenie progu dochodowego pozwoliłoby na spadek wydatków państwa o kilka miliardów złotych rocznie. Wyjaśniamy, że propozycja ta zakłada utrzymanie pełnego wsparcia dla osób o najniższych dochodach, przy jednoczesnym ograniczeniu wypłat dla najzamożniejszych obywateli. Decyzja o ewentualnym wdrożeniu tych zmian zależy od tempa wzrostu zadłużenia sektora finansów publicznych w 2026 roku.

Sprawdzamy również propozycje dotyczące trzynastej oraz czternastej emerytury. Analitycy wskazują, że zamiast wypłacać dodatkowe świadczenia wszystkim seniorom, lepszym rozwiązaniem dla stabilności systemu byłby wzrost regularnych emerytur przy jednoczesnym wydłużeniu aktywności zawodowej. Wyjaśniamy, że nowe zasady miałyby zachęcać Polaków do pracy do 67 a nawet 70 roku życia, co bezpośrednio przełożyłoby się na wzrost ich przyszłych świadczeń oraz spadek deficytu w kasie państwowej.