Kryzys może odciąć sklepy na 10 dni. Niemcy pokazali, co każdy powinien mieć w domu

22 marca 2026 14:52 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Niemieckie władze od lat apelują do obywateli o przygotowanie tzw. aktywnego zapasu żywności. Federalny Urząd Ochrony Ludności i Pomocy w Katastrofach zaleca, aby każda osoba była w stanie przetrwać co najmniej 10 dni bez dostępu do sklepów. Opublikowano szczegółową listę produktów i ich ilości.

Dlaczego 10 dni ma znaczenie

Zalecenia mają charakter prewencyjny. Chodzi o sytuacje takie jak powodzie, długotrwałe awarie prądu, zakłócenia w dostawach czy inne kryzysy, które mogą czasowo sparaliżować handel.

W takich warunkach dostęp do żywności i wody może być utrudniony. Samodzielność przez kilka dni ma ograniczyć panikę i odciążyć służby ratunkowe.

Ile jedzenia potrzeba na jedną osobę

Niemiecki portal rządowy poświęcony bezpieczeństwu żywnościowemu wskazuje konkretne ilości zapasów dla jednej osoby na 10 dni. Lista obejmuje:

około 3,3 kg produktów zbożowych, pieczywa, ziemniaków, ryżu lub makaronu,
około 4 kg warzyw i roślin strączkowych,
około 2,5 kg owoców,
około 2,5 kg mleka i produktów mlecznych,
około 1,2 kg mięsa, ryb, jaj lub innych źródeł białka.

Zestaw ma zapewnić około 2200 kcal dziennie na osobę.

Kluczowa jest także woda. Należy zgromadzić odpowiednią ilość płynów na 10 dni, uwzględniając picie i podstawowe potrzeby higieniczne.

Zapas ma być „żywy”

Eksperci podkreślają, że zapasy nie powinny leżeć latami w szafce. Produkty należy włączać do codziennej diety i regularnie uzupełniać. Najstarsze opakowania zużywa się jako pierwsze, a w ich miejsce dokupuje nowe.

Dzięki temu żywność pozostaje świeża i nie generuje strat.

Nie tylko jedzenie. Co spakować do plecaka ewakuacyjnego

Niemieckie instytucje rekomendują również przygotowanie plecaka na wypadek ewakuacji. Powinny się w nim znaleźć:

apteczka i przyjmowane na stałe leki,
radio na baterie oraz zapas baterii,
latarka,
woda,
najważniejsze dokumenty,
gotówka,
śpiwór lub koc,
ubrania i środki higieny na kilka dni,
podstawowe naczynia i sztućce.

W przypadku ewakuacji należy pamiętać także o zabezpieczeniu dokumentu tożsamości oraz żywności na kilka dni.

Co to oznacza dla Ciebie

Choć rekomendacje pochodzą z Niemiec, zasada 10 dni samowystarczalności ma uniwersalne zastosowanie. W obliczu ekstremalnych zjawisk pogodowych czy awarii infrastruktury własny zapas może dać poczucie bezpieczeństwa i realne wsparcie w pierwszej fazie kryzysu.

Warto przeanalizować, czy domowa spiżarnia pozwoli przetrwać kilka dni bez zakupów i czy podstawowe wyposażenie awaryjne jest kompletne.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl