KSeF do zatrzymania? Rzecznik MŚP bije na alarm i apeluje do rządu

15 lutego 2026 14:46 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców alarmuje, że obowiązkowe wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur może poważnie zagrozić funkcjonowaniu mikro i małych firm. Wystąpienie do Ministra Finansów i Gospodarki zawiera apel o odroczenie KSeF lub zmianę modelu jego wprowadzenia, tak aby przedsiębiorcy mieli czas i realne wsparcie na przygotowanie się do nowych obowiązków.

Fot. Pixabay

Zobacz również:

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców apeluje o pilne odroczenie obowiązku wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur. Zdaniem Agnieszki Majewskiej KSeF w obecnym kształcie stanowi poważną barierę dla mikro i małych firm, które nie są gotowe organizacyjnie ani finansowo na tak daleko idącą zmianę. Wystąpienie zostało skierowane do Ministra Finansów i Gospodarki i opiera się na wieloletnich pracach legislacyjnych oraz sygnałach płynących bezpośrednio od przedsiębiorców.

Rzecznik MŚP: KSeF to realny problem dla najmniejszych firm

Jak podkreśla Agnieszka Majewska, do Biura Rzecznika regularnie trafiają skargi od przedsiębiorców wskazujących KSeF jako jedno z największych utrudnień w codziennym prowadzeniu działalności. Najbardziej dotkliwie nowe obowiązki odczuwają mikro i małe firmy, które nie dysponują zapleczem technologicznym ani dodatkowymi środkami na kosztowne wdrożenia systemowe.

Obowiązkowe korzystanie z KSeF oznacza dla nich konieczność reorganizacji procesów księgowych, integracji systemów informatycznych, a często także utrzymywania równolegle tradycyjnych form ewidencji. Wszystko to generuje dodatkowe koszty, których wiele najmniejszych podmiotów nie jest w stanie udźwignąć bez ryzyka utraty płynności finansowej.

Zobacz również:

Problemy techniczne i koszty wdrożenia

Rzecznik zwraca uwagę, że trudności nie ograniczają się wyłącznie do kwestii organizacyjnych. Przedsiębiorcy sygnalizują także problemy z wydajnością i stabilnością systemu, które mogą prowadzić do opóźnień w wystawianiu i odbiorze faktur. Dla małych firm każda taka przerwa oznacza realne ryzyko zatorów płatniczych i paraliżu działalności.

Dodatkowym obciążeniem są koszty technologiczne, w tym zakup oprogramowania, aktualizacje systemów księgowych czy obsługa informatyczna. W przypadku mikroprzedsiębiorców i biur rachunkowych są to wydatki, które często nie były uwzględnione w ich budżetach.

Postulaty Rzecznika MŚP

W swoim wystąpieniu Agnieszka Majewska apeluje o rozważenie kilku kluczowych rozwiązań. Po pierwsze, o wycofanie obowiązku stosowania KSeF lub znaczące przesunięcie terminu jego pełnego wdrożenia. Alternatywą miałoby być wydłużenie okresu przejściowego co najmniej do dwóch lat, a najlepiej do końca 2028 roku.

Rzecznik proponuje także wprowadzenie obowiązku przekazywania mikro i małym firmom kopii faktur przez duże podmioty w okresie przejściowym. Takie rozwiązanie pozwoliłoby najmniejszym przedsiębiorcom stopniowo oswoić się z nowym systemem, bez ryzyka nagłego zakłócenia działalności.

Potrzebne wsparcie i szkolenia

W ocenie Rzecznika MŚP kluczowe jest również zwiększenie działań informacyjnych i szkoleniowych. Wielu przedsiębiorców nadal nie ma pełnej wiedzy na temat funkcjonowania KSeF ani konsekwencji jego wdrożenia. Brakuje także realnych programów wsparcia finansowego dla mikrofirm i biur rachunkowych, które są szczególnie narażone na skutki zmian.

Zdaniem Agnieszki Majewskiej KSeF powinien stać się narzędziem wspierającym działalność gospodarczą, a nie kolejną barierą administracyjną. Wydłużenie okresu przejściowego, dopracowanie systemu oraz zapewnienie realnej pomocy przedsiębiorcom mogłoby ograniczyć ryzyko dezorganizacji procesów gospodarczych i zwiększyć akceptację dla zmian.

Apel Rzecznika MŚP wpisuje się w szerszą debatę o tempie i sposobie cyfryzacji obowiązków podatkowych. Decyzje rządu w tej sprawie będą miały kluczowe znaczenie dla funkcjonowania setek tysięcy najmniejszych firm w Polsce.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl