KSeF do zatrzymania? Rzecznik MŚP bije na alarm i apeluje do rządu
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców alarmuje, że obowiązkowe wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur może poważnie zagrozić funkcjonowaniu mikro i małych firm. Wystąpienie do Ministra Finansów i Gospodarki zawiera apel o odroczenie KSeF lub zmianę modelu jego wprowadzenia, tak aby przedsiębiorcy mieli czas i realne wsparcie na przygotowanie się do nowych obowiązków.
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców apeluje o pilne odroczenie obowiązku wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur. Zdaniem Agnieszki Majewskiej KSeF w obecnym kształcie stanowi poważną barierę dla mikro i małych firm, które nie są gotowe organizacyjnie ani finansowo na tak daleko idącą zmianę. Wystąpienie zostało skierowane do Ministra Finansów i Gospodarki i opiera się na wieloletnich pracach legislacyjnych oraz sygnałach płynących bezpośrednio od przedsiębiorców.
Rzecznik MŚP: KSeF to realny problem dla najmniejszych firm
Jak podkreśla Agnieszka Majewska, do Biura Rzecznika regularnie trafiają skargi od przedsiębiorców wskazujących KSeF jako jedno z największych utrudnień w codziennym prowadzeniu działalności. Najbardziej dotkliwie nowe obowiązki odczuwają mikro i małe firmy, które nie dysponują zapleczem technologicznym ani dodatkowymi środkami na kosztowne wdrożenia systemowe.
Obowiązkowe korzystanie z KSeF oznacza dla nich konieczność reorganizacji procesów księgowych, integracji systemów informatycznych, a często także utrzymywania równolegle tradycyjnych form ewidencji. Wszystko to generuje dodatkowe koszty, których wiele najmniejszych podmiotów nie jest w stanie udźwignąć bez ryzyka utraty płynności finansowej.
Problemy techniczne i koszty wdrożenia
Rzecznik zwraca uwagę, że trudności nie ograniczają się wyłącznie do kwestii organizacyjnych. Przedsiębiorcy sygnalizują także problemy z wydajnością i stabilnością systemu, które mogą prowadzić do opóźnień w wystawianiu i odbiorze faktur. Dla małych firm każda taka przerwa oznacza realne ryzyko zatorów płatniczych i paraliżu działalności.
Dodatkowym obciążeniem są koszty technologiczne, w tym zakup oprogramowania, aktualizacje systemów księgowych czy obsługa informatyczna. W przypadku mikroprzedsiębiorców i biur rachunkowych są to wydatki, które często nie były uwzględnione w ich budżetach.
Postulaty Rzecznika MŚP
W swoim wystąpieniu Agnieszka Majewska apeluje o rozważenie kilku kluczowych rozwiązań. Po pierwsze, o wycofanie obowiązku stosowania KSeF lub znaczące przesunięcie terminu jego pełnego wdrożenia. Alternatywą miałoby być wydłużenie okresu przejściowego co najmniej do dwóch lat, a najlepiej do końca 2028 roku.
Rzecznik proponuje także wprowadzenie obowiązku przekazywania mikro i małym firmom kopii faktur przez duże podmioty w okresie przejściowym. Takie rozwiązanie pozwoliłoby najmniejszym przedsiębiorcom stopniowo oswoić się z nowym systemem, bez ryzyka nagłego zakłócenia działalności.
Potrzebne wsparcie i szkolenia
W ocenie Rzecznika MŚP kluczowe jest również zwiększenie działań informacyjnych i szkoleniowych. Wielu przedsiębiorców nadal nie ma pełnej wiedzy na temat funkcjonowania KSeF ani konsekwencji jego wdrożenia. Brakuje także realnych programów wsparcia finansowego dla mikrofirm i biur rachunkowych, które są szczególnie narażone na skutki zmian.
Zdaniem Agnieszki Majewskiej KSeF powinien stać się narzędziem wspierającym działalność gospodarczą, a nie kolejną barierą administracyjną. Wydłużenie okresu przejściowego, dopracowanie systemu oraz zapewnienie realnej pomocy przedsiębiorcom mogłoby ograniczyć ryzyko dezorganizacji procesów gospodarczych i zwiększyć akceptację dla zmian.
Apel Rzecznika MŚP wpisuje się w szerszą debatę o tempie i sposobie cyfryzacji obowiązków podatkowych. Decyzje rządu w tej sprawie będą miały kluczowe znaczenie dla funkcjonowania setek tysięcy najmniejszych firm w Polsce.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.