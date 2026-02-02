KSeF „zabił” Profil Zaufany w jeden dzień. Przedsiębiorcy odcięci od systemu w kluczowym momencie
Długo zapowiadana rewolucja w fakturowaniu rozpoczęła się od falstartu, który sparaliżował cyfrowe usługi administracji. Uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) okazało się zbyt dużym obciążeniem dla infrastruktury uwierzytelniania. Od poniedziałku przedsiębiorcy masowo zgłaszają brak możliwości zalogowania się do rządowej aplikacji, widząc komunikaty o błędach. Sytuacja jest o tyle dramatyczna, że awaria zbiegła się z ostatecznym terminem składania ważnych deklaracji podatkowych.
„Limit zapytań wyczerpany”. Profil Zaufany nie wytrzymał naporu
Choć KSeF ruszył oficjalnie w niedzielę 1 lutego, to poniedziałkowy poranek (2 lutego) przyniósł prawdziwy test wydajności, który system logowania oblewa na całej linii. Przedsiębiorcy próbujący skorzystać z darmowej aplikacji Ministerstwa Finansów odbijają się od cyfrowej ściany. Po wpisaniu numeru NIP, zamiast dostępu do konta, otrzymują komunikaty o przekroczeniu limitu zapytań lub całkowitym braku odpowiedzi serwera.
Ministerstwo Cyfryzacji przyznało w oficjalnym komunikacie, że przyczyną paraliżu jest gigantyczne zainteresowanie nowym systemem KSeF 2.0. Węzeł krajowy, który odpowiada za potwierdzanie tożsamości obywateli (Profil Zaufany), po prostu nie został przygotowany na tak zmasowane obciążenie, jakie wygenerowali właściciele firm chcący sprawdzić działanie nowych przepisów.
Paradoks awarii: KSeF działa, ale drzwi są zablokowane
Eksperci zwracają uwagę na istotny szczegół techniczny: to nie sam Krajowy System e-Faktur uległ awarii, lecz „brama wejściowa” do niego. Architektura systemu, w tym kluczowe API, pozostaje sprawna. Potwierdza to Roman Łożyński z Centrum Informatyki Resortu Finansów, zapewniając, że Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) są generowane na bieżąco i bez opóźnień.
W uprzywilejowanej pozycji znaleźli się ci przedsiębiorcy, którzy nie polegają na darmowych, rządowych rozwiązaniach. Systemy komercyjne (np. iFirma czy Comarch ERP), które łączą się z KSeF bezpośrednio przez interfejs API z pominięciem logowania przez przeglądarkę, działają płynnie. W bazie systemu zarejestrowano już tysiące poprawnie przetworzonych faktur, co dowodzi, że problem leży wyłącznie po stronie Profilu Zaufanego.
Dramatyczny zbieg terminów. Podatnicy w kropce
Awaria Profilu Zaufanego ma fatalne skutki nie tylko dla fakturowania, ale dla całej e-administracji. Poniedziałek był bowiem ostatnim dniem na złożenie kluczowych deklaracji podatkowych: PIT-11 za rok 2025 oraz PIT-8C.
Przez awarię węzła krajowego, podatnicy zostali odcięci od możliwości autoryzacji wysyłki tych dokumentów. Wielu księgowych i przedsiębiorców stanęło przed widmem niedotrzymania ustawowych terminów nie ze swojej winy, lecz z powodu niewydolności państwowych serwerów.
Co to oznacza dla Ciebie? Szukaj alternatywnych drzwi
Jeśli bezskutecznie próbujesz zalogować się do KSeF przez Profil Zaufany, masz kilka wyjść, choć niektóre mogą wiązać się z kosztami:
- Użyj podpisu kwalifikowanego: To pewna metoda logowania, która omija przeciążony Profil Zaufany.
- Skorzystaj z komercyjnej aplikacji: Programy księgowe zintegrowane przez API działają poprawnie, choć zazwyczaj są płatne.
- Ogranicz inne sprawy urzędowe: Administracja apeluje, by osoby, które nie muszą wystawiać faktur, wstrzymały się z logowaniem do innych usług publicznych, aby odciążyć system.
Ważna informacja:
Artykuł opisuje sytuację techniczną z dnia 02.02.2026. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad przywróceniem pełnej sprawności Profilu Zaufanego.
