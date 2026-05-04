Kto nie dostanie czternastej emerytury? Nowe zasady wykluczają część seniorów
Nie wszyscy emeryci dostaną czternastą emeryturę, a część z nich rezygnuje z niej świadomie. Obowiązujące przepisy sprawiają, że świadczenie trafia do coraz węższej grupy seniorów, a wielu z nich wybiera rozwiązania, które pozwalają zarobić więcej niż jednorazowy dodatek. Sprawdzamy, kto straci, kto zyska i dlaczego dla części osób czternastka przestaje się opłacać.
Czternasta emerytura nie dla wszystkich. Coraz więcej seniorów traci prawo do świadczenia
Kto dostanie pełną czternastkę?
W 2026 roku pełna kwota czternastej emerytury wynosi 1978 zł brutto, czyli około 1800 zł netto. Świadczenie trafia automatycznie do uprawnionych we wrześniu. Pełną kwotę otrzymają osoby, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto.
W przypadku wyższych świadczeń obowiązuje zasada stopniowego pomniejszania dodatku. Każda złotówka powyżej progu obniża czternastkę o tę samą kwotę. Oznacza to, że przy emeryturze około 4828,49 zł brutto świadczenie praktycznie znika. Minimalna wypłata to 50 zł brutto.
Coraz mniej uprawnionych
Problemem pozostaje brak waloryzacji progu dochodowego. W 2025 roku prawo do czternastki straciło około 300 tys. osób. W 2026 roku sytuacja się nie zmienia. Resort rodziny nie planuje podniesienia limitu, co oznacza dalsze zawężanie grupy beneficjentów.
Część emerytów świadomie nie korzysta z czternastej emerytury. Ponad 140 tys. osób wybiera zamiast niej ulgę podatkową PIT-0 dla seniora. Rozwiązanie to pozwala nie płacić podatku dochodowego od wynagrodzenia do określonego limitu, co w skali roku daje większe korzyści finansowe niż jednorazowy dodatek.
Warszawa. Coraz więcej pracujących seniorów
W dużych miastach, takich jak Warszawa, rośnie liczba aktywnych zawodowo emerytów. Dla wielu z nich bardziej opłacalna jest ulga podatkowa niż dodatkowe świadczenie.
To właśnie w tej grupie najczęściej pojawiają się decyzje o rezygnacji z czternastki.
Co pokazują badania opinii?
Z sondażu SW Research wynika, że blisko 60 proc. Polaków nie chce likwidacji 13. i 14. emerytury.
Za rezygnacją z tych świadczeń opowiada się około 20 proc. badanych, a reszta nie ma jednoznacznego zdania.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź swoją sytuację
– sprawdź wysokość swojej emerytury brutto
– oblicz, czy przekraczasz próg 2900 zł
– uwzględnij mechanizm „złotówka za złotówkę”
– porównaj korzyści z czternastki i PIT-0
– skonsultuj decyzję z doradcą lub ZUS
