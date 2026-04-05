Kto przejmie stanowisko po Nawrockim? Decyzja zapadnie 14 kwietnia
Już za kilka dni zapadnie decyzja o następcy Karola Nawrockiego, który opuścił IPN, obejmując najwyższy urząd w państwie. Po jego odejściu instytucja pozostaje bez stałego szefa, a wybór nowego prezesa budzi duże zainteresowanie i emocje. Lista kandydatów jest długa, pojawiają się znane nazwiska, a kulisy całego procesu mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości IPN.
Wybór nowego prezesa IPN coraz bliżej. Lista kandydatów już znana
Już 14 kwietnia zapadnie decyzja w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kolegium IPN opublikowało listę kandydatów, a ich przesłuchania odbędą się publicznie w Warszawie.
Co się zmienia?
O stanowisko prezesa IPN ubiega się dziesięciu kandydatów. Wśród nich znajdują się zarówno osoby od lat związane z Instytutem, jak i nowi pretendenci z różnych środowisk naukowych.
Najbliższy etap procedury to publiczne przesłuchania zaplanowane na 14 kwietnia o godzinie 10:00 w Centralnym Przystanku Historia w Warszawie.
Fakty i tło sprawy
Wśród kandydatów znajduje się m.in. dr Mateusz Szpytma, obecny wiceprezes IPN, który od lat związany jest z instytucją. O stanowisko ubiegają się także eksperci reprezentujący różne dziedziny – od historii wojskowości po archiwistykę i ochronę dziedzictwa.
Na liście są m.in. dr hab. Przemysław Benken, dr Arkadiusz Kazański, dr Aldona Dydek czy dr Leszek Buller. Wśród kandydatów znalazł się również dr Marek Kołłątaj, lekarz i oficer rezerwy Marynarki Wojennej.
Większość kandydatów brała już udział w poprzednim konkursie, co pokazuje ich determinację w ubieganiu się o to stanowisko. Tym razem na liście zabrakło dr. hab. Karola Polejowskiego, który wcześniej uzyskał rekomendację, ale nie został zatwierdzony przez parlament.
Kluczowy dzień: 14 kwietnia
Przesłuchania kandydatów będą jawne i transmitowane w internecie. Każdy z uczestników będzie musiał przedstawić swoją wizję funkcjonowania IPN oraz plany rozwoju instytucji.
Tego samego dnia wieczorem Kolegium IPN podejmie decyzję w tajnym głosowaniu. Aby wygrać, kandydat musi uzyskać bezwzględną większość głosów. Jeśli to się nie uda, przewidziana jest druga tura między dwoma najlepszymi kandydatami.
Dlaczego wybór jest konieczny?
Stanowisko prezesa IPN pozostaje nieobsadzone po tym, jak dr Karol Nawrocki zrezygnował z funkcji w związku z objęciem urzędu Prezydenta RP.
To już drugie podejście do wyboru jego następcy. Poprzednia procedura zakończyła się niepowodzeniem, ponieważ parlament nie zatwierdził rekomendowanego kandydata.
Co dalej?
Wybrana przez Kolegium osoba obejmie funkcję na pięcioletnią kadencję, jednak jej powołanie będzie wymagało jeszcze zgody Sejmu i Senatu.
Do tego czasu Instytut Pamięci Narodowej czeka na nowego lidera, który wyznaczy kierunek jego działania w najbliższych latach.
