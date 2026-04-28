Kulisy uwolnienia Andrzeja Poczobuta, o których długo nie mówiono. Tusk ujawnia, jak naprawdę wyglądała ta operacja

28 kwietnia 2026 20:13 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Po ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu Andrzej Poczobut wrócił do Polski. To zakończenie sprawy, która przez długi czas pozostawała w cieniu i była pełna nieoczekiwanych zwrotów. Teraz premier Donald Tusk odsłania kulisy działań, które doprowadziły do tego finału.

Andrzej Poczobut w Polsce po uwolnieniu z Donaldem Tuskiem Fot. Donald Tusk/X
Andrzej Poczobut w Polsce po uwolnieniu z Donaldem Tuskiem Fot. Donald Tusk/X

Operacja, która wielokrotnie była blisko fiaska

Proces uwolnienia Poczobuta nie był prosty ani szybki. Próby doprowadzenia do jego powrotu podejmowano wielokrotnie, jednak rozmowy za każdym razem kończyły się niepowodzeniem.

Zdarzało się, że porozumienie było już niemal gotowe, a ostateczna decyzja zmieniała się w ostatniej chwili. To sprawiało, że negocjacje trwały miesiącami i wymagały ogromnej cierpliwości.

Kluczowa była współpraca służb i sojuszników

Ostateczny sukces był możliwy dzięki zaangażowaniu polskich służb oraz wsparciu zagranicznych partnerów. Istotną rolę odegrała współpraca z USA, a także działania dyplomatyczne prowadzone na wielu poziomach.

W proces zaangażowane były również inne państwa regionu, co pozwoliło stworzyć warunki do przeprowadzenia wymiany więźniów.

Wymiana, która przesądziła o wszystkim

Powrót Poczobuta był elementem szerszej operacji. Doszło do wymiany więźniów, w której uczestniczyły osoby zatrzymane wcześniej przez polskie służby.

To właśnie ten mechanizm pozwolił doprowadzić sprawę do końca. Bez wcześniejszych zatrzymań i odpowiedniego przygotowania operacyjnego taka wymiana nie byłaby możliwa.

Powrót po latach w trudnych warunkach

Dziennikarz spędził w więzieniu ponad 5 lat. Warunki, w jakich przebywał, były bardzo ciężkie i odbiły się na jego zdrowiu fizycznym.

Mimo tego, po powrocie do Polski pozostaje w dobrej kondycji psychicznej. Może teraz sam decydować o swojej przyszłości i liczyć na wsparcie państwa.

Co to oznacza?

Ta sprawa pokazuje, jak skomplikowane i długotrwałe mogą być działania prowadzące do uwolnienia więźniów politycznych. To efekt pracy wielu osób – od służb po dyplomatów – oraz współpracy międzynarodowej.

