Kulisy uwolnienia Poczobuta. Trump ujawnia: „To zaczęło się od prośby polskiego prezydenta”

11 maja 2026 11:16 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Donald Trump zabrał głos w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta i odsłonił kulisy działań, które doprowadziły do jego wyjścia z białoruskiego więzienia. Jak twierdzi, kluczowy impuls przyszedł z Polski.

Prezydent USA Donald Trump
„Poprosił mnie o pomoc” – Trump wskazuje na Nawrockiego

W swoim wpisie w mediach społecznościowych były prezydent USA przekazał, że inicjatywa rozpoczęła się jeszcze w 2025 roku. Podczas spotkania z Karolem Nawrockim miał zostać poproszony o wsparcie w sprawie uwięzionego dziennikarza.

Trump podkreślił, że działania obu stron przyniosły efekt. Według jego relacji to właśnie wspólne naciski doprowadziły do uwolnienia Poczobuta po kilku latach spędzonych w więzieniu.

W tle rozmowy z Mińskiem

Amerykański polityk podziękował również Alaksandrowi Łukaszence za współpracę. Ten wątek wzbudza szczególne zainteresowanie, bo pokazuje, że w sprawie mogły toczyć się zakulisowe rozmowy na najwyższym szczeblu.

O całej operacji wspomniał także specjalny wysłannik USA ds. Białorusi John Coale. Potwierdził, że temat Poczobuta był jednym z priorytetów, a naciski ze strony Waszyngtonu trwały przez wiele miesięcy.

Wymiana więźniów była kluczowa

Uwolnienie dziennikarza nie było pojedynczą decyzją. Doszło do wymiany więźniów między kilkoma państwami. W jej ramach na wolność wyszło kilka osób przetrzymywanych zarówno na Białorusi, jak i w Rosji.

W zamian Polska i inne kraje zwolniły osoby skazane m.in. za działalność szpiegowską. Tego typu operacje zawsze mają charakter negocjacyjny i wymagają zgody wszystkich stron.

Pięć lat za kratami i nagły przełom

Andrzej Poczobut spędził w więzieniu około 5 lat. Jego sprawa była szeroko komentowana w Polsce i na arenie międzynarodowej. Wielokrotnie apelowano o jego uwolnienie.

Przełom nastąpił dopiero teraz. Jak wynika z ujawnionych informacji, nie była to szybka decyzja, lecz efekt długotrwałych działań dyplomatycznych.

Co to oznacza

Ta sprawa pokazuje, jak duże znaczenie mają relacje międzynarodowe i naciski polityczne. Bez zaangażowania kilku państw taka operacja najprawdopodobniej nie byłaby możliwa.

Jednocześnie ujawnione kulisy sugerują, że podobne negocjacje mogą toczyć się także w innych sprawach – tyle że pozostają poza oficjalnym obiegiem informacji.

