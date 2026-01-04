Kulminacja zimowego ataku w Polsce. IMGW ostrzega: nawet 60 cm śniegu i paraliż na północy kraju
Niedziela 4 stycznia to kulminacja zimowego ataku, który objął znaczną część Polski. IMGW ostrzega przed intensywnymi śnieżycami, zawiejami i silnym wiatrem – na północy kraju może spaść nawet do 60 centymetrów śniegu, co grozi paraliżem komunikacyjnym i bardzo trudnymi warunkami na drogach.
Dziś kulminacja zimowego ataku. IMGW ostrzega przed śnieżycami i silnym wiatrem
Polska znalazła się w epicentrum zimowego uderzenia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że niedziela 4 stycznia jest momentem kulminacyjnym intensywnych opadów śniegu, które od kilkudziesięciu godzin obejmują dużą część kraju. Najtrudniejsza sytuacja panuje na północy i północnym zachodzie, gdzie śnieżycom towarzyszy silny, porywisty wiatr.
Dwie strefy śnieżyc nad Polską
Synoptycy IMGW wyraźnie wskazują na dwie zwarte strefy opadowe. Pierwsza obejmuje Pomorze i Wybrzeże, druga rozciąga się nad województwami lubuskim i wielkopolskim. W obu obszarach opady są ciągłe i okresami bardzo intensywne, a sytuacja drogowa szybko się pogarsza.
Najgorzej na Wybrzeżu
Szczególnie trudne warunki występują na Wybrzeżu. W pasie od Słupska po Koszalin, w tym wzdłuż drogi ekspresowej S6, śnieg pada od wielu godzin i miejscami przybywa nawet 2–3 centymetry pokrywy na godzinę. To właśnie tam prognozowane są największe problemy komunikacyjne i ryzyko paraliżu ruchu.
Nawet 60 cm śniegu i wichura
Dzisiejszy dzień przyniesie kumulację opadów. Na północy kraju prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wynosi 35–40 cm, a lokalnie – zwłaszcza w rejonach nadmorskich – może sięgnąć nawet 60 cm. Dodatkowym zagrożeniem jest silny wiatr z zachodu, osiągający w porywach 65–70 km/h, który powoduje zawieje i zamiecie śnieżne, znacznie ograniczając widoczność.
Ostrzeżenia trzeciego stopnia IMGW
IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne trzeciego stopnia dla powiatów nadmorskich, w tym m.in. koszalińskiego (wraz z miastem Koszalin), sławieńskiego, słupskiego, lęborskiego i bytowskiego. W tych rejonach łączna pokrywa śnieżna może osiągnąć 30–50 cm. Dla części Pomorza Zachodniego obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia, a w pozostałej części kraju – pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami.
Kiedy poprawa pogody?
Według aktualnych prognoz od poniedziałku 5 stycznia sytuacja zacznie się stopniowo stabilizować, jednak nie oznacza to końca zimowych zagrożeń. IMGW zapowiada, że w drugiej części przyszłego tygodnia możliwe jest kolejne ochłodzenie, które może przynieść dalsze utrudnienia.
Służby apelują o ostrożność, unikanie niekoniecznych podróży oraz śledzenie bieżących komunikatów pogodowych.
