Kultowa brytyjska marka trafi do Biedronki. Szał zakupów rusza już 7 kwietnia

6 kwietnia 2026 12:59 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Biedronka szykuje ofertę, która może wywołać prawdziwe oblężenie sklepów. Już od wtorku, 7 kwietnia, do sprzedaży trafi odzież znanej brytyjskiej marki Lonsdale. To jedna z tych akcji, przy których półki potrafią opustoszeć w kilka godzin.

Fot. Warszawa w Pigułce

Lonsdale w dyskoncie. Mocne wejście na półki

Marka Lonsdale od lat kojarzy się ze sportowym stylem i solidną jakością. Teraz jej produkty pojawią się w Biedronce w znacznie niższych cenach niż w klasycznych sklepach.

W ofercie znajdą się ubrania dla kobiet i mężczyzn. To m.in. koszulki, topy, spodenki, bielizna i skarpetki. Proste fasony, klasyczne kolory i wygodne materiały – dokładnie to, czego klienci szukają na co dzień.

Ceny, które przyciągają

Największe zainteresowanie budzą ceny. Produkty startują już od kilkunastu złotych.

Skarpetki można kupić za około 19,99 zł za zestaw, a bieliznę i elementy odzieży sportowej za około 34,99 zł. Koszulki zaczynają się od 29,99 zł.

To poziom, który sprawia, że wiele osób kupuje „na zapas”.

Wtorek będzie kluczowy

Start sprzedaży zaplanowano na 7 kwietnia i to właśnie ten dzień będzie decydujący. Doświadczenie pokazuje, że pierwsze godziny są najważniejsze.

Najpopularniejsze rozmiary i modele znikają najszybciej. Szczególnie dotyczy to uniwersalnych kolorów i podstawowych fasonów.

Kto przyjdzie później, musi liczyć się z ograniczonym wyborem.

Sportowy styl na co dzień

Oferta wpisuje się w trend wygodnej mody. To ubrania, które sprawdzą się zarówno na treningu, jak i na co dzień.

Coraz więcej osób szuka właśnie takich rzeczy – prostych, komfortowych i niedrogich.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
