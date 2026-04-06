Kultowa brytyjska marka trafi do Biedronki. Szał zakupów rusza już 7 kwietnia
Biedronka szykuje ofertę, która może wywołać prawdziwe oblężenie sklepów. Już od wtorku, 7 kwietnia, do sprzedaży trafi odzież znanej brytyjskiej marki Lonsdale. To jedna z tych akcji, przy których półki potrafią opustoszeć w kilka godzin.
Lonsdale w dyskoncie. Mocne wejście na półki
Marka Lonsdale od lat kojarzy się ze sportowym stylem i solidną jakością. Teraz jej produkty pojawią się w Biedronce w znacznie niższych cenach niż w klasycznych sklepach.
W ofercie znajdą się ubrania dla kobiet i mężczyzn. To m.in. koszulki, topy, spodenki, bielizna i skarpetki. Proste fasony, klasyczne kolory i wygodne materiały – dokładnie to, czego klienci szukają na co dzień.
Ceny, które przyciągają
Największe zainteresowanie budzą ceny. Produkty startują już od kilkunastu złotych.
Skarpetki można kupić za około 19,99 zł za zestaw, a bieliznę i elementy odzieży sportowej za około 34,99 zł. Koszulki zaczynają się od 29,99 zł.
To poziom, który sprawia, że wiele osób kupuje „na zapas”.
Wtorek będzie kluczowy
Start sprzedaży zaplanowano na 7 kwietnia i to właśnie ten dzień będzie decydujący. Doświadczenie pokazuje, że pierwsze godziny są najważniejsze.
Najpopularniejsze rozmiary i modele znikają najszybciej. Szczególnie dotyczy to uniwersalnych kolorów i podstawowych fasonów.
Kto przyjdzie później, musi liczyć się z ograniczonym wyborem.
Sportowy styl na co dzień
Oferta wpisuje się w trend wygodnej mody. To ubrania, które sprawdzą się zarówno na treningu, jak i na co dzień.
Coraz więcej osób szuka właśnie takich rzeczy – prostych, komfortowych i niedrogich.
