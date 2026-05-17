Kultowe hasła zniknęły z Tymbarku. Producent ujawnia swoje plany
Z butelek Tymbarku nagle zniknęły kultowe hasła pod kapslami, które od lat były znakiem rozpoznawczym marki. Internauci zaczęli publikować zdjęcia pustych kapsli i pytać, czy producent kończy z popularnymi napisami. Firma Maspex zabrała głos i zapowiedziała, że hasła wrócą, ale w zupełnie nowej formule.
Internauci zaczęli publikować zdjęcia pustych kapsli
Sprawa szybko stała się viralem w mediach społecznościowych. Klienci publikowali zdjęcia butelek z pustymi kapslami i zastanawiali się, czy to błąd produkcyjny, chwilowa zmiana czy może koniec popularnych tekstów.
Dla wielu osób kapsle Tymbarku były czymś więcej niż zwykłym dodatkiem do napoju. Krótkie hasła przez lata stały się częścią popkultury i jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów marketingowych w Polsce.
„Bez haseł to już nie ten sam Tymbark” – pisali użytkownicy internetu. Część osób przyznała, że zawsze odruchowo sprawdzała napis pod kapslem jeszcze przed pierwszym łykiem napoju.
Maspex uspokaja klientów. Hasła mają wrócić
Właściciel marki, firma Maspex, zapewnił jednak, że charakterystyczne teksty nie znikają na stałe. Jak informuje WP Finanse, producent przygotowuje nową odsłonę projektu związanego z kapslami.
Według zapowiedzi firma planuje akcję, w którą zaangażowany ma być influencer Jakub „Patec” Patecki. Szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione, ale marka zapowiada, że konsumenci będą mogli współtworzyć nowe kapslowe hasła.
Oznacza to, że obecne puste kapsle są najprawdopodobniej elementem przejściowym przed startem nowej kampanii marketingowej.
Kapsle Tymbarku są częścią historii marki od 1993 roku
Pierwsze hasła pod kapslami pojawiły się w produktach Tymbarku w 1993 roku. Jak przypomina WP Finanse, pierwszym tekstem było kultowe dziś „uszy do góry”.
Z czasem krótkie napisy zaczęły żyć własnym życiem. Klienci kolekcjonowali ulubione teksty, publikowali je w internecie i traktowali jako drobną codzienną motywację lub zabawną wróżbę.
Dla marketingowców Tymbark przez lata był przykładem marki, która stworzyła wyjątkową więź emocjonalną z klientami przy pomocy prostego elementu produktu.
Warszawa szybko podchwyciła temat pustych kapsli
Największe zainteresowanie sprawą było widoczne w dużych miastach, szczególnie w Warszawie. To właśnie tam na TikToku i Instagramie zaczęły pojawiać się pierwsze nagrania pokazujące reakcje klientów po otwarciu butelek.
W części warszawskich sklepów klienci pytali sprzedawców, czy brak napisów oznacza zmianę całej koncepcji marki. Niektórzy internauci żartowali nawet, że Tymbark „stracił duszę”.
Marketingowcy zwracają uwagę, że reakcja mieszkańców stolicy pokazuje, jak silnym symbolem dla klientów stały się kapslowe hasła. Nawet chwilowe zniknięcie napisów wywołało ogromny ruch w internecie i tysiące komentarzy.
Warszawa pozostaje jednym z najważniejszych rynków dla branży spożywczej i napojowej. To właśnie tutaj trendy konsumenckie oraz internetowe akcje viralowe często rozchodzą się najszybciej.
To może być jedna z największych akcji marketingowych Tymbarku od lat
Eksperci rynku reklamowego zwracają uwagę, że marki coraz częściej wykorzystują zaskoczenie klientów jako element kampanii promocyjnych. Tymczasowe usunięcie charakterystycznego elementu produktu potrafi wygenerować ogromne zainteresowanie bez klasycznej reklamy telewizyjnej.
W przypadku Tymbarku efekt pojawił się niemal natychmiast. Internauci sami zaczęli publikować zdjęcia pustych kapsli, oznaczać producenta i tworzyć własne teorie dotyczące zmian.
Dla marki oznacza to ogromny zasięg i darmową promocję w mediach społecznościowych.
Niewykluczone, że nowa odsłona kapsli będzie mocniej powiązana z internetem, influencerami i aktywnym udziałem konsumentów.
Tymbark pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce
Marka należy do grupy Maspex, jednego z największych producentów żywności i napojów w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma posiada w swoim portfolio także takie marki jak Kubuś, Lubella czy Tiger.
Same kapsle przez lata stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów polskiego marketingu spożywczego. W internecie funkcjonują tysiące zestawień najpopularniejszych i najzabawniejszych tekstów spod kapsli.
Dla wielu klientów Tymbark to nie tylko napój, ale także mały rytuał związany z odczytywaniem napisu po otwarciu butelki.
Co to oznacza dla Ciebie? Fani Tymbarku powinni obserwować kolejne zmiany
Jeżeli trafiłeś na pusty kapsel Tymbarku, nie oznacza to końca kultowych napisów. Producent zapowiada ich powrót w nowej formule.
Warto pamiętać o kilku rzeczach:
– puste kapsle są najprawdopodobniej elementem nowej kampanii marketingowej,
– marka planuje zaangażować klientów w tworzenie nowych haseł,
– kolejne akcje mogą pojawić się w mediach społecznościowych,
– nowe limitowane kapsle mogą stać się kolekcjonerską ciekawostką,
– firma nie zapowiedziała całkowitej rezygnacji z charakterystycznych napisów.
Reakcja klientów pokazuje, że nawet niewielka zmiana w dobrze znanym produkcie może wywołać ogromne emocje i błyskawicznie stać się tematem dyskusji w całej Polsce.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.