Kupiłeś coś drogiego? Fiskus już to widzi. Czas ucieka. Grozi wysoka kara

11 października 2025 14:04 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Cyfrowa skarbówka działa jak radar. Zestawia dane z banków, platform płatniczych, rejestrów państwowych i serwisów ogłoszeniowych, żeby wyłapać transakcje, od których należy się PCC — podatek od czynności cywilnoprawnych. Dobra wiadomość: nie dotyczy to każdej płatności w sklepie. Zła: gdy kupujesz od osoby prywatnej i przekroczysz 1 000 zł, masz 14 dni na złożenie formularza PCC-3 i zapłatę 2%. Oto najważniejsze fakty bez ściemy.

Fot. Warszawa w Pigułce

Kiedy płacisz 2% PCC (i składasz PCC-3)?

PCC dotyczy umów sprzedaży między osobami prywatnymi (bez VAT), gdy:

  • kupujesz rzecz ruchomą (np. auto, motocykl, elektronikę, biżuterię, antyki)

  • wartość przekracza 1 000 zł

  • przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania w Polsce lub rzecz jest w Polsce

Termin: 14 dni od zawarcia umowy (zwykle od wpłaty/odbioru).
Stawka: 2% wartości rynkowej przedmiotu.

Przykład: samochód od osoby prywatnej za 20 000 zł → PCC 400 zł + PCC-3 w 14 dni.

Kiedy PCC nie płacisz?

  • Kupujesz w sklepie / u przedsiębiorcy z VAT (faktura/paragon VAT) — PCC nie dotyczy.

  • Umowy w całości opodatkowane VAT (PCC i VAT co do zasady się nie „dublują”).

  • Darowizny (to inny podatek — od spadków i darowizn).

  • Zakupy poniżej 1 000 zł (limit dotyczy wartości całej umowy).

„Rozbiję płatność na raty i po sprawie” — nie zadziała

Algorytmy patrzą na umowę i wartość rynkową, nie na to, ile przelewów zrobisz. Sztuczne dzielenie transakcji czy płatność „na raty” u tego samego sprzedawcy w krótkim czasie może zostać zinterpretowane jako obejście przepisów.

Jak skarbówka to wykrywa?

  • rejestry (np. CEPiK przy pojazdach), przelewy i bramki płatnicze,

  • dane z platform ogłoszeniowych i marketplace,

  • JPK/kasy online po stronie firm (do weryfikacji, czy była sprzedaż „na VAT”, czy „prywatnie”).

Jeśli algo widzi: wysoka wartość + prywatny sprzedawca + brak PCC-3 → automatyczne wezwanie.

Kary i odsetki — ile to może kosztować?

  • Za spóźnienie lub brak zgłoszenia grozi odpowiedzialność z KKS (wykroczenie/przestępstwo skarbowe).

  • Mandat może iść w tysiące złotych; w sądzie grzywna za wykroczenie sięga nawet do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia (plus odsetki od niezapłaconego podatku).

  • Złożenie czynnego żalu zanim urząd wszczął sprawę często ogranicza sankcje.

Jak zapłacić PCC w 5 minut

  1. Oceń wartość rynkową (nie „okazyjną” z ogłoszenia).

  2. Wypełnij PCC-3 (e-Urząd Skarbowy / ePUAP / papierowo w US).

  3. Wpłać 2% na mikrorachunek podatkowy.

  4. Zachowaj umowę i dowód zapłaty.

Najczęstsze pułapki

  • „Kupiłem auto od sąsiada, ale przerejestrowałem po miesiącu” → termin na PCC i tak 14 dni od zakupu.

  • „To był komis/pośrednik” → jeśli faktycznie umowa z osobą prywatną, PCC jest.

  • „Dostałem paragon z kasy, więc VAT” → bywa, że komisy pośredniczą; kluczowe, kto jest stroną umowy.

  • „To prezent, nie zakup” → darowizna ma inne zgłoszenia i limity.

Sedno: nie każda płatność interesuje fiskusa, ale prywatne zakupy powyżej 1 000 zł już tak. Zgłoszenie i 2% podatku zwykle kosztują mniej niż stres, odsetki i grzywna. Zrób to od razu — i masz temat zamknięty.

